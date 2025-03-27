https://ria.ru/20250327/shtraf-2007593030.html
В Москве оштрафовали мужчину за оскорбления бывшей жены
В Москве оштрафовали мужчину за оскорбления бывшей жены - РИА Новости, 27.03.2025
В Москве оштрафовали мужчину за оскорбления бывшей жены
Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:55:00+03:00
2025-03-27T02:55:00+03:00
2025-03-27T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что экс-супруга мужчины перестала поддерживать с ним отношения из-за "неадекватного поведения и криков с нецензурной бранью", однако исполняла решение суда, определившего, что тот может видеться с двумя детьми. Однажды, как отмечается в материалах, она даже обратилась в правоохранительные органы из-за агрессии со стороны мужчины, а потом заблокировала отца своих детей во всех мессенджерах. Мужчина, как указано в документах, нашел выход: он начал писать оскорбительные сообщения через приложение банка при переводе алиментов. Последней каплей стал перевод в 30 рублей с унижающим комментарием. Протокол был составлен по статье КоАП об оскорблении. Каких-либо сомнений в виновности мужчины у суда не было, сам он не явился на заседание. Гражданину назначили наказание в виде административного штрафа в размере четырех тысяч рублей.
https://ria.ru/20250228/sk-2002211858.html
https://ria.ru/20241118/alimenty-1984310234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве оштрафовали мужчину за оскорбления бывшей жены
В Москве оштрафовали мужчину, сопровождавшего выплату алиментов ругательствами
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что экс-супруга мужчины перестала поддерживать с ним отношения из-за "неадекватного поведения и криков с нецензурной бранью", однако исполняла решение суда, определившего, что тот может видеться с двумя детьми. Однажды, как отмечается в материалах, она даже обратилась в правоохранительные органы из-за агрессии со стороны мужчины, а потом заблокировала отца своих детей во всех мессенджерах.
Мужчина, как указано в документах, нашел выход: он начал писать оскорбительные сообщения через приложение банка при переводе алиментов. Последней каплей стал перевод в 30 рублей с унижающим комментарием.
Протокол был составлен по статье КоАП об оскорблении. Каких-либо сомнений в виновности мужчины у суда не было, сам он не явился на заседание. Гражданину назначили наказание в виде административного штрафа в размере четырех тысяч рублей.