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В Москве оштрафовали мужчину за оскорбления бывшей жены - РИА Новости, 27.03.2025
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02:55 27.03.2025 (обновлено: 11:31 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/shtraf-2007593030.html
В Москве оштрафовали мужчину за оскорбления бывшей жены
В Москве оштрафовали мужчину за оскорбления бывшей жены - РИА Новости, 27.03.2025
В Москве оштрафовали мужчину за оскорбления бывшей жены
Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:55:00+03:00
2025-03-27T11:31:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что экс-супруга мужчины перестала поддерживать с ним отношения из-за "неадекватного поведения и криков с нецензурной бранью", однако исполняла решение суда, определившего, что тот может видеться с двумя детьми. Однажды, как отмечается в материалах, она даже обратилась в правоохранительные органы из-за агрессии со стороны мужчины, а потом заблокировала отца своих детей во всех мессенджерах. Мужчина, как указано в документах, нашел выход: он начал писать оскорбительные сообщения через приложение банка при переводе алиментов. Последней каплей стал перевод в 30 рублей с унижающим комментарием. Протокол был составлен по статье КоАП об оскорблении. Каких-либо сомнений в виновности мужчины у суда не было, сам он не явился на заседание. Гражданину назначили наказание в виде административного штрафа в размере четырех тысяч рублей.
https://ria.ru/20250228/sk-2002211858.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве оштрафовали мужчину за оскорбления бывшей жены

В Москве оштрафовали мужчину, сопровождавшего выплату алиментов ругательствами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал мужчину, который сопровождал оскорбительными сообщениями переводы алиментов бывшей жене, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что экс-супруга мужчины перестала поддерживать с ним отношения из-за "неадекватного поведения и криков с нецензурной бранью", однако исполняла решение суда, определившего, что тот может видеться с двумя детьми. Однажды, как отмечается в материалах, она даже обратилась в правоохранительные органы из-за агрессии со стороны мужчины, а потом заблокировала отца своих детей во всех мессенджерах.
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Мужчина, как указано в документах, нашел выход: он начал писать оскорбительные сообщения через приложение банка при переводе алиментов. Последней каплей стал перевод в 30 рублей с унижающим комментарием.
Протокол был составлен по статье КоАП об оскорблении. Каких-либо сомнений в виновности мужчины у суда не было, сам он не явился на заседание. Гражданину назначили наказание в виде административного штрафа в размере четырех тысяч рублей.
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