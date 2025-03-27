https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007756972.html

Путин обратил внимание на отсутствие решения по развитию Севморпути

Путин обратил внимание на отсутствие решения по развитию Севморпути - РИА Новости, 27.03.2025

Путин обратил внимание на отсутствие решения по развитию Севморпути

Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах развития Севморпути, обратил внимание кабмина, что необходимые решения по развитию морских путей еще не... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:56:00+03:00

2025-03-27T17:56:00+03:00

2025-03-27T17:56:00+03:00

россия

владимир путин

северный морской путь

экономика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах развития Севморпути, обратил внимание кабмина, что необходимые решения по развитию морских путей еще не приняты. "Напомню, мы уже обсуждали с правительством вопрос о том, что нужно в деталях определить модель развития Севморпути, обеспечить его грузопотоки, инфраструктуры и флота, договорились отработать все организационные моменты. К сожалению, решение на этот счет до сих пор не принято, а модель не составлена. Я обращаю на это внимание коллег", - сказал Путин в ходе совещания по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.

https://ria.ru/20250327/moryaki-2007754816.html

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россия, владимир путин, северный морской путь, экономика