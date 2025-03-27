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Путин обратил внимание на отсутствие решения по развитию Севморпути - РИА Новости, 27.03.2025
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17:56 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007756972.html
Путин обратил внимание на отсутствие решения по развитию Севморпути
Путин обратил внимание на отсутствие решения по развитию Севморпути - РИА Новости, 27.03.2025
Путин обратил внимание на отсутствие решения по развитию Севморпути
Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах развития Севморпути, обратил внимание кабмина, что необходимые решения по развитию морских путей еще не... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:56:00+03:00
2025-03-27T17:56:00+03:00
россия
владимир путин
северный морской путь
экономика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах развития Севморпути, обратил внимание кабмина, что необходимые решения по развитию морских путей еще не приняты. "Напомню, мы уже обсуждали с правительством вопрос о том, что нужно в деталях определить модель развития Севморпути, обеспечить его грузопотоки, инфраструктуры и флота, договорились отработать все организационные моменты. К сожалению, решение на этот счет до сих пор не принято, а модель не составлена. Я обращаю на это внимание коллег", - сказал Путин в ходе совещания по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
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россия, владимир путин, северный морской путь, экономика
Россия, Владимир Путин, Северный морской путь, Экономика
Путин обратил внимание на отсутствие решения по развитию Севморпути

Путин обратил внимание кабмина на отсутствие решения по развитию Севморпути

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах развития Севморпути, обратил внимание кабмина, что необходимые решения по развитию морских путей еще не приняты.
"Напомню, мы уже обсуждали с правительством вопрос о том, что нужно в деталях определить модель развития Севморпути, обеспечить его грузопотоки, инфраструктуры и флота, договорились отработать все организационные моменты. К сожалению, решение на этот счет до сих пор не принято, а модель не составлена. Я обращаю на это внимание коллег", - сказал Путин в ходе совещания по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
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