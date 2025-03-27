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Беженка из Селидово рассказала, как притворилась мертвой, чтобы спастись - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/selidovo-2007604773.html
Беженка из Селидово рассказала, как притворилась мертвой, чтобы спастись
Беженка из Селидово рассказала, как притворилась мертвой, чтобы спастись - РИА Новости, 27.03.2025
Беженка из Селидово рассказала, как притворилась мертвой, чтобы спастись
Беженка из Селидово в ДНР Наталья Бычкова рассказала РИА Новости, как ей пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись от украинских военных. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:38:00+03:00
2025-03-27T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Беженка из Селидово в ДНР Наталья Бычкова рассказала РИА Новости, как ей пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись от украинских военных. "Я шла по воду, и он (местный житель) шел впереди меня. Я вижу, что они (украинские военные) расстреляли его, и сразу в магазинчик. Был магазин "Донбасс" недалеко от нашего дома. Я туда забежала и типа я мертвая лежу, потому что они меня видели. Так я оттуда и ушла, по ночи", - сказала Бычкова. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250226/selidovo-2001618827.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
селидово
донецкая народная республика
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селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Беженка из Селидово рассказала, как притворилась мертвой, чтобы спастись

Беженка из Селидово Бычкова притворилась мертвой, чтобы спастись от ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСелидово
Селидово - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Беженка из Селидово в ДНР Наталья Бычкова рассказала РИА Новости, как ей пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись от украинских военных.
"Я шла по воду, и он (местный житель) шел впереди меня. Я вижу, что они (украинские военные) расстреляли его, и сразу в магазинчик. Был магазин "Донбасс" недалеко от нашего дома. Я туда забежала и типа я мертвая лежу, потому что они меня видели. Так я оттуда и ушла, по ночи", - сказала Бычкова.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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