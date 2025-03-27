https://ria.ru/20250327/selidovo-2007604773.html

Беженка из Селидово рассказала, как притворилась мертвой, чтобы спастись

Беженка из Селидово рассказала, как притворилась мертвой, чтобы спастись - РИА Новости, 27.03.2025

Беженка из Селидово рассказала, как притворилась мертвой, чтобы спастись

Беженка из Селидово в ДНР Наталья Бычкова рассказала РИА Новости, как ей пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись от украинских военных. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:38:00+03:00

2025-03-27T07:38:00+03:00

2025-03-27T07:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Беженка из Селидово в ДНР Наталья Бычкова рассказала РИА Новости, как ей пришлось притвориться мертвой, чтобы спастись от украинских военных. "Я шла по воду, и он (местный житель) шел впереди меня. Я вижу, что они (украинские военные) расстреляли его, и сразу в магазинчик. Был магазин "Донбасс" недалеко от нашего дома. Я туда забежала и типа я мертвая лежу, потому что они меня видели. Так я оттуда и ушла, по ночи", - сказала Бычкова. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20250226/selidovo-2001618827.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

селидово

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия