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МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков ПО "Мамонт" - РИА Новости, 27.03.2025
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10:27 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/saratov-2007628313.html
МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков ПО "Мамонт"
МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков ПО "Мамонт" - РИА Новости, 27.03.2025
МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков ПО "Мамонт"
Полиция задержала троих жителей Саратова - предполагаемых разработчиков вредоносного программного обеспечения "Мамонт", с помощью которого было совершено более... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:27:00+03:00
2025-03-27T10:27:00+03:00
происшествия
технологии
россия
саратов
ульяновская область
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полиция задержала троих жителей Саратова - предполагаемых разработчиков вредоносного программного обеспечения "Мамонт", с помощью которого было совершено более 300 киберпреступлений, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УБК МВД России совместно с сотрудниками профильных подразделений из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей пресекли деятельность по созданию и распространению вредоносного программного обеспечения. Трое жителей Саратова подозреваются в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что злоумышленники создали вредоносное программное обеспечение "Мамонт". Его распространяли через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройства сообщники получали возможность с помощью услуги смс-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших. Средства зачислялись на подконтрольные абонентские номера операторов сотовой связи и электронные кошельки. "По оперативным данным, участники группы причастны к совершению более 300 киберпреступлений", - уточнила Волк. Их задержали в Саратовской области. В ходе обысков изъяты управляющий сервер, компьютерная техника, носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела по статьями 159.6 и 272 УК РФ. Ресурсы, которые использовались в криминальной схеме, заблокированы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003545520.html
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происшествия, технологии, россия, саратов, ульяновская область, ирина волк
Происшествия, Технологии, Россия, Саратов, Ульяновская область, Ирина Волк
МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков ПО "Мамонт"

МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков вредоносного ПО "Мамонт"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полиция задержала троих жителей Саратова - предполагаемых разработчиков вредоносного программного обеспечения "Мамонт", с помощью которого было совершено более 300 киберпреступлений, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УБК МВД России совместно с сотрудниками профильных подразделений из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей пресекли деятельность по созданию и распространению вредоносного программного обеспечения. Трое жителей Саратова подозреваются в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что злоумышленники создали вредоносное программное обеспечение "Мамонт". Его распространяли через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройства сообщники получали возможность с помощью услуги смс-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших. Средства зачислялись на подконтрольные абонентские номера операторов сотовой связи и электронные кошельки.
"По оперативным данным, участники группы причастны к совершению более 300 киберпреступлений", - уточнила Волк.
Их задержали в Саратовской области. В ходе обысков изъяты управляющий сервер, компьютерная техника, носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждены уголовные дела по статьями 159.6 и 272 УК РФ. Ресурсы, которые использовались в криминальной схеме, заблокированы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияТехнологииРоссияСаратовУльяновская областьИрина Волк
 
 
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