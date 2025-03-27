МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков ПО "Мамонт"
МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков вредоносного ПО "Мамонт"
Полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полиция задержала троих жителей Саратова - предполагаемых разработчиков вредоносного программного обеспечения "Мамонт", с помощью которого было совершено более 300 киберпреступлений, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УБК МВД России совместно с сотрудниками профильных подразделений из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей пресекли деятельность по созданию и распространению вредоносного программного обеспечения. Трое жителей Саратова подозреваются в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали вредоносное программное обеспечение "Мамонт". Его распространяли через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройства сообщники получали возможность с помощью услуги смс-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших. Средства зачислялись на подконтрольные абонентские номера операторов сотовой связи и электронные кошельки.
"По оперативным данным, участники группы причастны к совершению более 300 киберпреступлений", - уточнила Волк.
Их задержали в Саратовской области. В ходе обысков изъяты управляющий сервер, компьютерная техника, носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждены уголовные дела по статьями 159.6 и 272 УК РФ. Ресурсы, которые использовались в криминальной схеме, заблокированы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в ведомстве.