https://ria.ru/20250327/saratov-2007628313.html

МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков ПО "Мамонт"

МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков ПО "Мамонт" - РИА Новости, 27.03.2025

МВД сообщило о задержании предполагаемых разработчиков ПО "Мамонт"

Полиция задержала троих жителей Саратова - предполагаемых разработчиков вредоносного программного обеспечения "Мамонт", с помощью которого было совершено более... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:27:00+03:00

2025-03-27T10:27:00+03:00

2025-03-27T10:27:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полиция задержала троих жителей Саратова - предполагаемых разработчиков вредоносного программного обеспечения "Мамонт", с помощью которого было совершено более 300 киберпреступлений, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УБК МВД России совместно с сотрудниками профильных подразделений из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей пресекли деятельность по созданию и распространению вредоносного программного обеспечения. Трое жителей Саратова подозреваются в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что злоумышленники создали вредоносное программное обеспечение "Мамонт". Его распространяли через телеграм-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройства сообщники получали возможность с помощью услуги смс-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших. Средства зачислялись на подконтрольные абонентские номера операторов сотовой связи и электронные кошельки. "По оперативным данным, участники группы причастны к совершению более 300 киберпреступлений", - уточнила Волк. Их задержали в Саратовской области. В ходе обысков изъяты управляющий сервер, компьютерная техника, носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела по статьями 159.6 и 272 УК РФ. Ресурсы, которые использовались в криминальной схеме, заблокированы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003545520.html

https://ria.ru/20250204/kasperskij-1997300741.html

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происшествия, технологии, россия, саратов, ульяновская область, ирина волк