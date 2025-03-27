https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007778259.html

Сийярто назвал введенные Байденом санкции против АЭС "Пакш-2" местью

Сийярто назвал введенные Байденом санкции против АЭС "Пакш-2" местью - РИА Новости, 27.03.2025

Сийярто назвал введенные Байденом санкции против АЭС "Пакш-2" местью

Администрация Джо Байдена ввела санкции против проекта "Пакш-2" в качестве политической мести, это замедлило строительство, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:08:00+03:00

2025-03-27T19:08:00+03:00

2025-03-27T19:09:00+03:00

венгрия

сша

россия

петер сийярто

джо байден

аэс "пакш"

газпромбанк

аэс "пакш-2"

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Администрация Джо Байдена ввела санкции против проекта "Пакш-2" в качестве политической мести, это замедлило строительство, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "К сожалению, когда администрация Байдена уходила, они ввели определенные санкционные меры в качестве политической мести. В их числе санкции против проекта "Пакш-2", что определенно замедлило строительство и создало некоторые препятствия на пути, поэтому мы не смогли пройти заливку "первого бетона", - сказал Сийярто. Теперь, по его словам, Будапешт надеется, что вскоре США введут исключение из санкций для проекта "Пакш-2", и тогда удастся ускорить строительство. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Министр также отмечал, что США предоставили Венгрии исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2". В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. "Первый бетон" для пятого блока АЭС "Пакш" в Венгрии планировалось залить в марте 2025 года, однако из-за американских санкций эти сроки сдвинулись. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20250327/vengriya-2007776927.html

https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007721439.html

https://ria.ru/20250326/bloomberg-2007524064.html

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