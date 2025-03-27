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Зеленский закатил истерику из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 27.03.2025
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18:58 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007776418.html
Зеленский закатил истерику из-за антироссийских санкций
Зеленский закатил истерику из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 27.03.2025
Зеленский закатил истерику из-за антироссийских санкций
Снятие с России западных санкций станет катастрофой, заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:58:00+03:00
2025-03-27T18:58:00+03:00
россия
украина
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Снятие с России западных санкций станет катастрофой, заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua"."Процесс возвращения санкций будет невероятно медленным и сложным. И к тому времени многие просто перестанут верить, что санкции действительно работают", — сказал он.В понедельник в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.В марте агентство Bloomberg сообщало, что советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007736886.html
https://ria.ru/20250327/peremirie-2007721267.html
https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html
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россия, украина, в мире, владимир зеленский
Россия, Украина, В мире, Владимир Зеленский
Зеленский закатил истерику из-за антироссийских санкций

Зеленский назвал возможную отмену санкций против России катастрофой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Снятие с России западных санкций станет катастрофой, заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua".
"Процесс возвращения санкций будет невероятно медленным и сложным. И к тому времени многие просто перестанут верить, что санкции действительно работают", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Сурово осудит". На Западе указали Зеленскому на фатальную ошибку
Вчера, 16:59
В понедельник в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В марте агентство Bloomberg сообщало, что советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
СМИ раскрыли, в какие сроки США хотят достичь перемирия на Украине
Вчера, 16:03
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине
Вчера, 14:47
 
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