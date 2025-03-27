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Глава Евросовета призвал продолжать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 27.03.2025
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13:59 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007675577.html
Глава Евросовета призвал продолжать санкционное давление на Россию
Глава Евросовета призвал продолжать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 27.03.2025
Глава Евросовета призвал продолжать санкционное давление на Россию
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что намерен на саммите ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в четверг в Париже призвать продолжать санкционное давление на РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:59:00+03:00
2025-03-27T13:59:00+03:00
в мире
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сша
антониу кошта
эммануэль макрон
рустем умеров
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что намерен на саммите ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в четверг в Париже призвать продолжать санкционное давление на Россию. "Лучший способ поддержать Украину - оставаться последовательными в нашей цели: достичь справедливого и прочного мира. Это означает продолжать оказывать давление на Россию посредством санкций. Я передам это сообщение на сегодняшней встрече лидеров по вопросам мира и безопасности для Украины, организованной президентом Эммануэлем Макроном в Париже", - написал он в сети X. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила РИа Новости, что ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций намерен только усиливать санкционное давление на Россию. По ее словам, "безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины" может стать одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций. Хиппер также подчеркнула, что цель ЕС "по-прежнему заключается в поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева. По итогам переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрении договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны. Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/makron-2007582190.html
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007158107.html
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в мире, украина, россия, сша, антониу кошта, эммануэль макрон, рустем умеров, евросоюз, евросовет, россельхозбанк, эр-рияд (город), санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, США, Антониу Кошта, Эммануэль Макрон, Рустем Умеров, Евросоюз, Евросовет, Россельхозбанк, Эр-Рияд (город), Санкции в отношении России
Глава Евросовета призвал продолжать санкционное давление на Россию

Глава Евросовета Кошта призвал лидеров ЕС и Канады продолжать давление на Россию

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Европейского совета Антониу Кошта
Глава Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Европейского совета Антониу Кошта
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что намерен на саммите ряда лидеров ЕС и Канады по Украине в четверг в Париже призвать продолжать санкционное давление на Россию.
"Лучший способ поддержать Украину - оставаться последовательными в нашей цели: достичь справедливого и прочного мира. Это означает продолжать оказывать давление на Россию посредством санкций. Я передам это сообщение на сегодняшней встрече лидеров по вопросам мира и безопасности для Украины, организованной президентом Эммануэлем Макроном в Париже", - написал он в сети X.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Макрон оценил возможность снятия санкций с России
Вчера, 23:06
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила РИа Новости, что ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций намерен только усиливать санкционное давление на Россию. По ее словам, "безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины" может стать одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций. Хиппер также подчеркнула, что цель ЕС "по-прежнему заключается в поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".
На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Кремле ответили на вопрос об итогах переговоров с США в Эр-Рияде
25 марта, 12:28
По итогам переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрении договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Он также отметил, что стороны продолжают работать над достижением "прочного мира". Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме США участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.
Во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В ЕС назвали условие снятия санкций с России
Вчера, 22:06
 
В миреУкраинаРоссияСШААнтониу КоштаЭммануэль МакронРустем УмеровЕвросоюзЕвросоветРоссельхозбанкЭр-Рияд (город)Санкции в отношении России
 
 
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