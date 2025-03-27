Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 27.03.2025 (обновлено: 06:40 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/samolet-2007601293.html
Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и выпуск воздушных судов
Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 27.03.2025
Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и выпуск воздушных судов
Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и отправку воздушных судов после ЧП с самолетом Ан-12, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:19:00+03:00
2025-03-27T06:40:00+03:00
новый уренгой
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
сабетта
ямал
ан-12
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007400150_26:317:589:634_1920x0_80_0_0_08fc72b6b046fb32252b642d8341f448.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и отправку воздушных судов после ЧП с самолетом Ан-12, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Аэропорт временно прекращал прием и отправку воздушных судов."Аэропорт Новый Уренгой на Ямале открылся на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сегодня в 6.00 мск. Временное закрытие аэропорта было необходимо из-за проведения работ по эвакуацию грузового самолета Ан-12, совершившего вчера грубую посадку", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.Отмечается, что в период закрытия аэропорта на запасные аэродромы в Надым и Салехард в среду ушли два воздушных судна. Еще один самолет, совершавший рейс в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкирии.
https://ria.ru/20240629/samolet-1956307683.html
https://ria.ru/20231216/samolet-1916168413.html
новый уренгой
сабетта
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007400150_0:233:720:773_1920x0_80_0_0_6d4989ce6da6b5b0dc97d8c869ae20ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый уренгой, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, сабетта, ямал, ан-12, происшествия
Новый Уренгой, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Сабетта, Ямал, Ан-12, Происшествия
Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Нового Уренгоя открылся после эвакуации самолета Ан-12

© Фото : Уральская транспортная прокуратураСамолет Ан-12 выкатился за пределы ВПП в Новом Уренгое
Самолет Ан-12 выкатился за пределы ВПП в Новом Уренгое - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Уральская транспортная прокуратура
Самолет Ан-12 выкатился за пределы ВПП в Новом Уренгое. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и отправку воздушных судов после ЧП с самолетом Ан-12, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Аэропорт временно прекращал прием и отправку воздушных судов.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Самолет "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга
29 июня 2024, 13:00
"Аэропорт Новый Уренгой на Ямале открылся на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сегодня в 6.00 мск. Временное закрытие аэропорта было необходимо из-за проведения работ по эвакуацию грузового самолета Ан-12, совершившего вчера грубую посадку", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
Отмечается, что в период закрытия аэропорта на запасные аэродромы в Надым и Салехард в среду ушли два воздушных судна. Еще один самолет, совершавший рейс в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкирии.
В аэропорту Оссора после посадки самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
На Камчатке самолет при посадке выкатился за пределы ВПП
16 декабря 2023, 11:02
 
Новый УренгойФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоСабеттаЯмалАн-12Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала