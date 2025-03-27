https://ria.ru/20250327/samolet-2007601293.html

Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 27.03.2025

Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и отправку воздушных судов после ЧП с самолетом Ан-12, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.03.2025

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2025-03-27T06:19:00+03:00

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новый уренгой

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

сабетта

ямал

ан-12

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Аэропорт Нового Уренгоя открылся на прием и отправку воздушных судов после ЧП с самолетом Ан-12, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Аэропорт временно прекращал прием и отправку воздушных судов."Аэропорт Новый Уренгой на Ямале открылся на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сегодня в 6.00 мск. Временное закрытие аэропорта было необходимо из-за проведения работ по эвакуацию грузового самолета Ан-12, совершившего вчера грубую посадку", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.Отмечается, что в период закрытия аэропорта на запасные аэродромы в Надым и Салехард в среду ушли два воздушных судна. Еще один самолет, совершавший рейс в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкирии.

https://ria.ru/20240629/samolet-1956307683.html

https://ria.ru/20231216/samolet-1916168413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новый уренгой, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, сабетта, ямал, ан-12, происшествия