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В НАТО объяснили слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве - РИА Новости, 27.03.2025
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14:22 27.03.2025 (обновлено: 14:41 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/ryutte-2007685719.html
В НАТО объяснили слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве
В НАТО объяснили слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве - РИА Новости, 27.03.2025
В НАТО объяснили слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибся, заявив о гибели четырех пропавших американских солдат в Литве, сообщила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:22:00+03:00
2025-03-27T14:41:00+03:00
в мире
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марк рютте
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибся, заявив о гибели четырех пропавших американских солдат в Литве, сообщила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в соцсети X."Поиск четырех пропавших без вести во время военных учений в Литве американских военных продолжается. Мы сожалеем о недоразумении, возникшем в связи с замечаниями генсека НАТО по этому поводу", — указала Харт.Представитель западного блока отметила, что Рютте в своем заявлении лишь ссылался на сообщения в СМИ, а сама судьба военнослужащих остается неизвестной.Накануне командование армии США в Европе заявило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.
https://ria.ru/20250316/rusi-2005277886.html
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в мире, литва, сша, европа, марк рютте, нато
В мире, Литва, США, Европа, Марк Рютте, НАТО
В НАТО объяснили слова Рютте об американских военных, пропавших в Литве

НАТО извинилась за слова Рютте о гибели четырех американских солдат в Литве

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США в Литве
Солдаты армии США в Литве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибся, заявив о гибели четырех пропавших американских солдат в Литве, сообщила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в соцсети X.
«
"Поиск четырех пропавших без вести во время военных учений в Литве американских военных продолжается. Мы сожалеем о недоразумении, возникшем в связи с замечаниями генсека НАТО по этому поводу", — указала Харт.
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Новая тактика России ставит НАТО в тупик, показало исследование
16 марта, 07:23
Представитель западного блока отметила, что Рютте в своем заявлении лишь ссылался на сообщения в СМИ, а сама судьба военнослужащих остается неизвестной.
Накануне командование армии США в Европе заявило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Окажется парализован". В США указали на фатальную уязвимость НАТО
13 марта, 17:07
 
В миреЛитваСШАЕвропаМарк РюттеНАТО
 
 
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