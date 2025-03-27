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Генсек НАТО подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве
Генсек НАТО подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве - РИА Новости, 27.03.2025
Генсек НАТО подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских солдат во время учений в Литве, его слова передает Associated Press. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T01:22:00+03:00
2025-03-27T01:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских солдат во время учений в Литве, его слова передает Associated Press."У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали. Это ужасные новости, и наши мысли — с их родными и близкими", — сказал Рютте журналистам в Варшаве.Ранее командование армии США в Европе заявило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.
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в мире, литва, сша, марк рютте
В мире, Литва, США, Марк Рютте
Генсек НАТО подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве
Рютте: четыре американских солдата погибли во время учений в Литве