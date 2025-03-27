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Новая станция водоочистки запущена в Рыбинском округе Ярославской области - РИА Новости, 27.03.2025
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Ярославская область
 
21:53 27.03.2025
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Новая станция водоочистки запущена в Рыбинском округе Ярославской области
Новая станция водоочистки запущена в Рыбинском округе Ярославской области - РИА Новости, 27.03.2025
Новая станция водоочистки запущена в Рыбинском округе Ярославской области
Новая станция водоочистки запущена в деревне Кушляево Рыбинского округа Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:53:00+03:00
2025-03-27T21:53:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Новая станция водоочистки запущена в деревне Кушляево Рыбинского округа Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Запустили новую станцию водоочистки в деревне Кушляево Рыбинского округа. Теперь около ста местных жителей могут пользоваться чистой водой. Станция в Кушляеве – один из восьми объектов, которые мы построили на территории региона по федеральному проекту "Чистая вода", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, строительство станции завершилось в конце 2024 года. На ней установлено оборудование, которое обеспечивает многоступенчатую очистку воды. Перед запуском специалисты Ярославского областного водоканала провели испытания и взяли пробы воды. Стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 18,3 миллиона рублей. Новые, современные сооружения водоснабжения также появились в поселке Красные Ткачи, селах Купанском, Туношна и Некоуз, в городах Пошехонье, Данилове и Любиме, отметил Михаил Евраев. "В планах – обеспечить чистой и качественной водой жителей Некрасовского округа, населенных пунктов Тихменево Рыбинского округа, Середа Даниловского округа и Никульское Тутаевского округа", - подчеркнул губернатор.
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общество, ярославская область, туношна, данилов, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Туношна, Данилов, Михаил Евраев
Новая станция водоочистки запущена в Рыбинском округе Ярославской области

Новая станция водоочистки запущена в деревне Кушляево Рыбинского округа

© РИА Новости / Мария СеливановаРыбинск. Старинные вывески на зданиях на бульваре Ушакова
Рыбинск. Старинные вывески на зданиях на бульваре Ушакова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Рыбинск. Старинные вывески на зданиях на бульваре Ушакова. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Новая станция водоочистки запущена в деревне Кушляево Рыбинского округа Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«
"Запустили новую станцию водоочистки в деревне Кушляево Рыбинского округа. Теперь около ста местных жителей могут пользоваться чистой водой. Станция в Кушляеве – один из восьми объектов, которые мы построили на территории региона по федеральному проекту "Чистая вода", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, строительство станции завершилось в конце 2024 года. На ней установлено оборудование, которое обеспечивает многоступенчатую очистку воды. Перед запуском специалисты Ярославского областного водоканала провели испытания и взяли пробы воды. Стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 18,3 миллиона рублей.
Новые, современные сооружения водоснабжения также появились в поселке Красные Ткачи, селах Купанском, Туношна и Некоуз, в городах Пошехонье, Данилове и Любиме, отметил Михаил Евраев.
"В планах – обеспечить чистой и качественной водой жителей Некрасовского округа, населенных пунктов Тихменево Рыбинского округа, Середа Даниловского округа и Никульское Тутаевского округа", - подчеркнул губернатор.
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьТуношнаДаниловМихаил Евраев
 
 
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