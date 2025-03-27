https://ria.ru/20250327/rybinsk-2007807828.html
Новая станция водоочистки запущена в Рыбинском округе Ярославской области
Новая станция водоочистки запущена в Рыбинском округе Ярославской области - РИА Новости, 27.03.2025
Новая станция водоочистки запущена в Рыбинском округе Ярославской области
Новая станция водоочистки запущена в деревне Кушляево Рыбинского округа Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:53:00+03:00
2025-03-27T21:53:00+03:00
2025-03-27T21:53:00+03:00
ярославская область
общество
ярославская область
туношна
данилов
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790334545_0:218:2730:1754_1920x0_80_0_0_448f91b4c73c749ec772be2cbcbdcf8d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Новая станция водоочистки запущена в деревне Кушляево Рыбинского округа Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Запустили новую станцию водоочистки в деревне Кушляево Рыбинского округа. Теперь около ста местных жителей могут пользоваться чистой водой. Станция в Кушляеве – один из восьми объектов, которые мы построили на территории региона по федеральному проекту "Чистая вода", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, строительство станции завершилось в конце 2024 года. На ней установлено оборудование, которое обеспечивает многоступенчатую очистку воды. Перед запуском специалисты Ярославского областного водоканала провели испытания и взяли пробы воды. Стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 18,3 миллиона рублей. Новые, современные сооружения водоснабжения также появились в поселке Красные Ткачи, селах Купанском, Туношна и Некоуз, в городах Пошехонье, Данилове и Любиме, отметил Михаил Евраев. "В планах – обеспечить чистой и качественной водой жителей Некрасовского округа, населенных пунктов Тихменево Рыбинского округа, Середа Даниловского округа и Никульское Тутаевского округа", - подчеркнул губернатор.
ярославская область
туношна
данилов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790334545_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cb09f032fc13683e1eff0c3b6384b81e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, туношна, данилов, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Туношна, Данилов, Михаил Евраев
Новая станция водоочистки запущена в Рыбинском округе Ярославской области
Новая станция водоочистки запущена в деревне Кушляево Рыбинского округа
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Новая станция водоочистки запущена в деревне Кушляево Рыбинского округа Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«
"Запустили новую станцию водоочистки в деревне Кушляево Рыбинского округа. Теперь около ста местных жителей могут пользоваться чистой водой. Станция в Кушляеве – один из восьми объектов, которые мы построили на территории региона по федеральному проекту "Чистая вода", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, строительство станции завершилось в конце 2024 года. На ней установлено оборудование, которое обеспечивает многоступенчатую очистку воды. Перед запуском специалисты Ярославского областного водоканала провели испытания и взяли пробы воды. Стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 18,3 миллиона рублей.
Новые, современные сооружения водоснабжения также появились в поселке Красные Ткачи, селах Купанском, Туношна
и Некоуз, в городах Пошехонье, Данилове
и Любиме, отметил Михаил Евраев
.
"В планах – обеспечить чистой и качественной водой жителей Некрасовского округа, населенных пунктов Тихменево Рыбинского округа, Середа Даниловского округа и Никульское Тутаевского округа", - подчеркнул губернатор.