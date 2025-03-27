https://ria.ru/20250327/ryabkov-2007651541.html

Рябков высказался о диалоге с США по стратегической стабильности

Рябков высказался о диалоге с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 27.03.2025

Рябков высказался о диалоге с США по стратегической стабильности

Говорить о возможности перезапустить диалог между Россией и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пока преждевременно, заявил... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:28:00+03:00

2025-03-27T12:28:00+03:00

2025-03-27T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Говорить о возможности перезапустить диалог между Россией и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пока преждевременно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Об этом говорить преждевременно. Из Вашингтона на высшем уровне доносились в последнее время импульсы о том, что тема, как она была сформулирована президентом США, денуклеаризации стран, которые фигурируют в поле зрения Вашингтона, когда речь идет о контроле над ядерными вооружениями, должна рассматриваться", - сказал Рябков.Он отметил, что во-первых, "мы терминологически расходимся с американкой стороной - мы считаем, что нужно вести речь о контроле над вооружениями и стратегической стабильности"."Во-вторых, и самый главный момент в нашей позиции, в том, что пока мы не видим глубоких изменений в наших отношениях, которые, как это неоднократно подчеркивалось, являются безусловной предпосылкой для того, чтобы мы рассмотрели возможность запуска такого диалога", - пояснил замминистра.По его словам, "вся система договоренностей и мер в сфере обеспечения международной безопасности на протяжении долгого времени, фактически уже на протяжении нескольких десятилетий, подвергалась большим стрессам, большим испытаниям, прежде всего в результате той разрешительной политики, которую проводили Соединенные Штаты Америки"."И если говорить по-крупному, то лицам, принимающим решения в этой сфере в США, начинать нужно прежде всего с осмысления, а точнее даже с переосмысления собственных подходов к этой области, потому что никаких односторонних шагов, никаких тем более уступок, которые имели место в прошлом в этой области, с нашей стороны или со стороны кого бы то ни было еще, я думаю, в современном мире допустить просто немыслимо", - сказал Рябков.Как отметил замминистра, "опыт подсказывает, что единственный и по существу императивный принцип работы в данной сфере" - это, во-первых, "безусловные учеты обеспечения национальных интересов в сфере безопасности", а во-вторых - "работа, когда происходит поиск баланса, баланса прав и обязательств, баланса четкого понимания целей, которые преследуются"."Если отсутствует что-то из этих двух ингредиентов, никакого движения вперед не получится в принципе. Хочется, чтобы коллеги в США это понимали", - заключил он.

https://ria.ru/20250327/zaklyuchennye-2007658470.html

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россия, сша, сергей рябков, в мире