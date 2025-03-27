https://ria.ru/20250327/rusagro-2007696910.html
Экс-гендиректора "Русагро" арестовали по делу о мошенничестве
Экс-гендиректора "Русагро" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 27.03.2025
Экс-гендиректора "Русагро" арестовали по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, передает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:59:00+03:00
2025-03-27T14:59:00+03:00
2025-03-27T15:01:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Басова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - огласила решение судья Олеся Менделеева.Ранее в четверг был арестован основатель "Русагро" Вадим Мошкович. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Оба вину не признают.На заседании Басов сообщил, что у него на иждивении находятся жена, дочь и родители, которым из СИЗО он не сможет помогать. Защита просила отправить его под домашний арест.Следователь настаивал на аресте, поскольку Басов имеет гражданство Гренады, а его сын проживает в Великобритании, а также ссылался на связи обвиняемого в правоохранительных органах, с помощью которых тот "может оказать давление" и скрыться.
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007661397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, русагро
Происшествия, Москва, Русагро
Экс-гендиректора "Русагро" арестовали по делу о мошенничестве
Суд арестовал экс-гендиректора "Русагро" Басова по делу о мошенничестве