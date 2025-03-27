https://ria.ru/20250327/rusagro-2007685562.html

Защита экс-гендиректора "Русагро" попросила о домашнем аресте

Защита экс-гендиректора "Русагро" попросила о домашнем аресте - РИА Новости, 27.03.2025

Защита экс-гендиректора "Русагро" попросила о домашнем аресте

Защита бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:21:00+03:00

2025-03-27T14:21:00+03:00

2025-03-27T14:30:00+03:00

русагро

вадим мошкович

москва

кемеровская область

руслан кожура

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Защита бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы."Мы просим избрать домашний арест, хотим приобщить многочисленные благодарности. Есть медаль Кемеровской области за особый вклад в угольную отрасль Кузбасса, ряд благодарственных писем", - заявил адвокат Руслан Кожура.Среди них - письма благодарности за благотворительность, в том числе от храма Покрова в Ясенево и зампреда правительства Юрия Трутнева.Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и Басову предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.Ранее в четверг суд арестовал Мошковича до 25 мая. Оба фигуранта вину не признают.

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