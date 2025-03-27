https://ria.ru/20250327/rusagro-2007684793.html
Экс-гендиректор "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Экс-гендиректор "Русагро" не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 27.03.2025
Экс-гендиректор "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, передает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:21:00+03:00
2025-03-27T14:21:00+03:00
2025-03-27T14:31:00+03:00
происшествия
москва
гренада
русагро
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152827/72/1528277218_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_deb91c55d87d44cf79515a2f7399ea2e.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании ему ареста."Я бы не хотел отправляться в СИЗО, да, действительно, у меня есть гражданство Гренады, я содержу жену, дочь, помогаю родителям, находясь в СИЗО у меня такой возможности не будет, я считаю, что я не виновен и буду доказывать это дальше", - заявил Басов в суде.
https://ria.ru/20250327/basov-2007686965.html
москва
гренада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152827/72/1528277218_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40f15c1c5138bb4f175c0303a8faceee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гренада, русагро , россия
Происшествия, Москва, Гренада, Русагро , Россия
Экс-гендиректор "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Экс-гендиректор "Русагро" Басов не признал вину в крупном мошенничестве