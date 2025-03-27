https://ria.ru/20250327/rusagro-2007684793.html

Экс-гендиректор "Русагро" не признал вину в мошенничестве

Экс-гендиректор "Русагро" не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 27.03.2025

Экс-гендиректор "Русагро" не признал вину в мошенничестве

Экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, передает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:21:00+03:00

2025-03-27T14:21:00+03:00

2025-03-27T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании ему ареста."Я бы не хотел отправляться в СИЗО, да, действительно, у меня есть гражданство Гренады, я содержу жену, дочь, помогаю родителям, находясь в СИЗО у меня такой возможности не будет, я считаю, что я не виновен и буду доказывать это дальше", - заявил Басов в суде.

https://ria.ru/20250327/basov-2007686965.html

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