Суд арестовал основателя "Русагро" по обвинению в мошенничестве
Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича по обвинению в мошенничестве
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая основателя "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Удовлетворить ходатайство следователя, избрать Мошковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", — огласила решение судья Олеся Менделеева.
На аресте настаивал следователь. Во время заседания он заявил, что не видит возможности для избрания более мягкой меры пресечения, так как у Мошковича есть паспорт Израиля, его дети проживают за границей, а сам он имеет самолет и может в любой момент улететь к родственникам. В свою очередь, обвиняемый не согласился со словами следователя, заявив, что самолета у него нет, он находится под санкциями и при желании не сможет покинуть Россию.
Его защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения и просила отпустить Мошковича под залог в миллиард рублей. В обоснование своих требований адвокаты представили документы от компании "Русагро", подтверждающие наличие денег на счету. Кроме того, защита заявила, что потерпевшим по делу признана кипрская компания, бенефициаром которой является Владислав Буров.
Накануне стало известно, что Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова задержали. Обоим предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
В конце марта в нескольких офисах "Русагро" прошли обыски. В агрохолдинге тогда заявляли, что мероприятия не связаны с текущей деятельностью компании.
"Русагро" — один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.