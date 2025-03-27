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Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 27.03.2025
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13:22 27.03.2025 (обновлено: 14:04 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007665257.html
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 27.03.2025
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Основатель "Русагро" Вадим Мошкович заявил, что против ареста и просит избрать ему более мягкую меру пресечения, так как он находится под санкциями и не сможет... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:22:00+03:00
2025-03-27T14:04:00+03:00
происшествия
россия
москва
вадим мошкович
руслан кожура
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Основатель "Русагро" Вадим Мошкович заявил, что против ареста и просит избрать ему более мягкую меру пресечения, так как он находится под санкциями и не сможет скрыться из России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ареста. "Сведения о том, что у меня есть личный самолёт, не соответствуют действительности. Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом", - заявил Мошкович в суде. Накануне стало известно, что основатель "Русагро" Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ), сообщал РИА Новости адвокат Басова Руслан Кожура.
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007661397.html
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происшествия, россия, москва, вадим мошкович, руслан кожура, русагро
Происшествия, Россия, Москва, Вадим Мошкович, Руслан Кожура, Русагро
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве

Основатель "Русагро" Мошкович не признал вину в мошенничестве

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВадим Мошкович в Мещанском суде Москвы
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Основатель "Русагро" Вадим Мошкович заявил, что против ареста и просит избрать ему более мягкую меру пресечения, так как он находится под санкциями и не сможет скрыться из России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ареста.
"Сведения о том, что у меня есть личный самолёт, не соответствуют действительности. Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом", - заявил Мошкович в суде.
Накануне стало известно, что основатель "Русагро" Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ), сообщал РИА Новости адвокат Басова Руслан Кожура.
Председатель совета директоров группы компаний Русагро Вадим Мошкович - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
У задержанного основателя "Русагро" обнаружили израильский паспорт
13:07
 
ПроисшествияРоссияМоскваВадим МошковичРуслан КожураРусагро
 
 
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