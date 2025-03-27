https://ria.ru/20250327/rusagro-2007665257.html
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 27.03.2025
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Основатель "Русагро" Вадим Мошкович заявил, что против ареста и просит избрать ему более мягкую меру пресечения, так как он находится под санкциями и не сможет... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:22:00+03:00
2025-03-27T13:22:00+03:00
2025-03-27T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Основатель "Русагро" Вадим Мошкович заявил, что против ареста и просит избрать ему более мягкую меру пресечения, так как он находится под санкциями и не сможет скрыться из России, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ареста. "Сведения о том, что у меня есть личный самолёт, не соответствуют действительности. Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом", - заявил Мошкович в суде. Накануне стало известно, что основатель "Русагро" Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ), сообщал РИА Новости адвокат Басова Руслан Кожура.
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происшествия, россия, москва, вадим мошкович, руслан кожура, русагро
Происшествия, Россия, Москва, Вадим Мошкович, Руслан Кожура, Русагро
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Основатель "Русагро" Мошкович не признал вину в мошенничестве