https://ria.ru/20250327/rusagro-2007661397.html

У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт

У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт - РИА Новости, 27.03.2025

У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт

У основателя "Русагро" Вадима Мошковича есть паспорт Израиля и частный самолет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:07:00+03:00

2025-03-27T13:07:00+03:00

2025-03-27T14:09:00+03:00

россия

вадим мошкович

русагро

происшествия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У основателя "Русагро" Вадима Мошковича есть паспорт Израиля и частный самолет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте."У Мошковича есть самолет Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство. <...> Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", — заявил следователь в суде.При этом Мошкович отрицает наличие личного самолета и плана покинуть страну."Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом", — сказал он в суде.Защита обвиняемого попросила отпустить его под залог в миллиард рублей, которые готова внести "Русагро".Накануне стало известно, что Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова задержали. Обоим предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.В конце марта в нескольких офисах "Русагро" прошли обыски. В агрохолдинге тогда заявляли, что мероприятия не связаны с текущей деятельностью компании.

https://ria.ru/20250326/rusagro-2007525167.html

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россия, вадим мошкович, русагро , происшествия