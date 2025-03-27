https://ria.ru/20250327/rusagro-2007661397.html
У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт
У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт - РИА Новости, 27.03.2025
У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт
У основателя "Русагро" Вадима Мошковича есть паспорт Израиля и частный самолет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:07:00+03:00
2025-03-27T13:07:00+03:00
2025-03-27T14:09:00+03:00
россия
вадим мошкович
русагро
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007680891_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f29f351e9fcc692e8341b4e493eae46e.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У основателя "Русагро" Вадима Мошковича есть паспорт Израиля и частный самолет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте."У Мошковича есть самолет Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство. <...> Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", — заявил следователь в суде.При этом Мошкович отрицает наличие личного самолета и плана покинуть страну."Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом", — сказал он в суде.Защита обвиняемого попросила отпустить его под залог в миллиард рублей, которые готова внести "Русагро".Накануне стало известно, что Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова задержали. Обоим предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.В конце марта в нескольких офисах "Русагро" прошли обыски. В агрохолдинге тогда заявляли, что мероприятия не связаны с текущей деятельностью компании.
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007525167.html
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007532441.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007680891_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1b46f6fe47781f11b37e782fe2d9d984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вадим мошкович, русагро , происшествия
Россия, Вадим Мошкович, Русагро , Происшествия
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У основателя "Русагро" Вадима Мошковича есть паспорт Израиля и частный самолет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте.
«
"У Мошковича есть самолет Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство. <...> Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", — заявил следователь в суде.
При этом Мошкович отрицает наличие личного самолета и плана покинуть страну.
"Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом", — сказал он в суде.
Защита обвиняемого попросила отпустить его под залог в миллиард рублей, которые готова внести "Русагро".
Накануне стало известно, что Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова задержали. Обоим предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
В конце марта в нескольких офисах "Русагро" прошли обыски. В агрохолдинге тогда заявляли, что мероприятия не связаны с текущей деятельностью компании.
"Русагро" — один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.