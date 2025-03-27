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У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт - РИА Новости, 27.03.2025
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13:07 27.03.2025 (обновлено: 14:09 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007661397.html
У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт
У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт - РИА Новости, 27.03.2025
У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт
У основателя "Русагро" Вадима Мошковича есть паспорт Израиля и частный самолет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:07:00+03:00
2025-03-27T14:09:00+03:00
россия
вадим мошкович
русагро
происшествия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У основателя "Русагро" Вадима Мошковича есть паспорт Израиля и частный самолет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте.&quot;У Мошковича есть самолет Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство. &lt;...&gt; Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая&quot;, — заявил следователь в суде.При этом Мошкович отрицает наличие личного самолета и плана покинуть страну."Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом", — сказал он в суде.Защита обвиняемого попросила отпустить его под залог в миллиард рублей, которые готова внести "Русагро".Накануне стало известно, что Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова задержали. Обоим предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.В конце марта в нескольких офисах "Русагро" прошли обыски. В агрохолдинге тогда заявляли, что мероприятия не связаны с текущей деятельностью компании.
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007525167.html
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россия, вадим мошкович, русагро , происшествия
Россия, Вадим Мошкович, Русагро , Происшествия

У задержанного основателя "Русагро" нашли израильский паспорт

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВадим Мошкович в Мещанском суде Москвы
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У основателя "Русагро" Вадима Мошковича есть паспорт Израиля и частный самолет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте.
«

Мошковича есть самолет Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство. <...> Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", — заявил следователь в суде.

Полиция - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В "Русагро" прокомментировали обыски в офисах компании
Вчера, 17:25
При этом Мошкович отрицает наличие личного самолета и плана покинуть страну.
"Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом", — сказал он в суде.
Защита обвиняемого попросила отпустить его под залог в миллиард рублей, которые готова внести "Русагро".
Накануне стало известно, что Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова задержали. Обоим предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
В конце марта в нескольких офисах "Русагро" прошли обыски. В агрохолдинге тогда заявляли, что мероприятия не связаны с текущей деятельностью компании.

"Русагро" — один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.

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В "Русагро" заявили о готовности содействовать правоохранительным органам
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РоссияВадим МошковичРусагроПроисшествия
 
 
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