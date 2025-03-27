https://ria.ru/20250327/rubl-2007586650.html

Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля

Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля - РИА Новости, 27.03.2025

Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля

Крепкий рубль выгоден для россиян, однако создает для бюджета России определенные риски, которые обусловлены макроэкономическими факторами, рассказал агентству... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T02:15:00+03:00

2025-03-27T02:15:00+03:00

2025-03-27T11:33:00+03:00

экономика

россия

владислав антонов (аналитик)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Крепкий рубль выгоден для россиян, однако создает для бюджета России определенные риски, которые обусловлены макроэкономическими факторами, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Номинированные в долларах нефтегазовые доходы конвертируются в меньшие суммы при сильном рубле. Это особенно важно на фоне падения нефтяных цен."Если тенденция сохранится, бюджет может недополучить триллионы рублей, увеличивая дефицит, который уже достиг 2,7 триллиона рублей за два месяца — более чем вдвое выше годового плана", — уверен Антонов.Другие экспортеры, чья продукция становится дороже для внешних рынков, тоже страдают от укрепления нацвалюты. Если тренд продолжится, объемы несырьевого экспорта могут упасть, что влечет к снижению налоговых поступлений. Зато расцветет дешевый импорт, который при ряде условий способен подорвать местное производство, а это тоже в перспективе снижает доходы бюджета, заключил Антонов.

https://ria.ru/20250321/tsb-2006529032.html

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экономика, россия, владислав антонов (аналитик)