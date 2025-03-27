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"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию - РИА Новости, 27.03.2025
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06:57 27.03.2025 (обновлено: 06:59 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rostekh-2007602243.html
"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию
"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию - РИА Новости, 27.03.2025
"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию
"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию, но считает, что российские самолеты должны иметь преференции на рынке, заявил генеральный директор корпорации... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:57:00+03:00
2025-03-27T06:59:00+03:00
экономика
технологии
россия
сергей чемезов
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию, но считает, что российские самолеты должны иметь преференции на рынке, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт". "Мы только что обсуждали с вами вероятность возврата в страну Boeing. Мы не боимся этого, но считаем, что отечественные самолеты должны иметь очевидные преференции на рынке. Только так мы гарантированно не вернемся к ситуации 2022 года", - сказал Чемезов. Он отметил, что государство сейчас продвигает комплексные меры господдержки промышленности, на проекты по достижению технологического лидерства, в том числе и авиационные программы, выделены триллионы. Кроме того, идет целевое финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серьезные средства направляются на субсидирование процентных ставок по кредитам. Созданы также преференции для отечественного товаропроизводителя в госзакупках. "Подобные меры - нормальная практика во всем мире", - добавил Чемезов. Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
https://ria.ru/20250226/rostekh-2001632328.html
https://ria.ru/20250327/rostekh-2007601730.html
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экономика, технологии, россия, сергей чемезов, ростех
Экономика, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех
"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию

Глава "Ростеха" Чемезов: российские самолеты должны иметь преференции на рынке

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию, но считает, что российские самолеты должны иметь преференции на рынке, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт".
"Мы только что обсуждали с вами вероятность возврата в страну Boeing. Мы не боимся этого, но считаем, что отечественные самолеты должны иметь очевидные преференции на рынке. Только так мы гарантированно не вернемся к ситуации 2022 года", - сказал Чемезов.
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Он отметил, что государство сейчас продвигает комплексные меры господдержки промышленности, на проекты по достижению технологического лидерства, в том числе и авиационные программы, выделены триллионы.
Кроме того, идет целевое финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серьезные средства направляются на субсидирование процентных ставок по кредитам. Созданы также преференции для отечественного товаропроизводителя в госзакупках. "Подобные меры - нормальная практика во всем мире", - добавил Чемезов.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСергей ЧемезовРостех
 
 
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