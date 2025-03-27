"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию
Глава "Ростеха" Чемезов: российские самолеты должны иметь преференции на рынке
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию, но считает, что российские самолеты должны иметь преференции на рынке, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт".
"Мы только что обсуждали с вами вероятность возврата в страну Boeing. Мы не боимся этого, но считаем, что отечественные самолеты должны иметь очевидные преференции на рынке. Только так мы гарантированно не вернемся к ситуации 2022 года", - сказал Чемезов.
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Он отметил, что государство сейчас продвигает комплексные меры господдержки промышленности, на проекты по достижению технологического лидерства, в том числе и авиационные программы, выделены триллионы.
Кроме того, идет целевое финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серьезные средства направляются на субсидирование процентных ставок по кредитам. Созданы также преференции для отечественного товаропроизводителя в госзакупках. "Подобные меры - нормальная практика во всем мире", - добавил Чемезов.