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"Ростех" не использует доллары при заключении контрактов, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.03.2025
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06:40 27.03.2025 (обновлено: 07:03 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rostekh-2007601730.html
"Ростех" не использует доллары при заключении контрактов, заявил Чемезов
"Ростех" не использует доллары при заключении контрактов, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.03.2025
"Ростех" не использует доллары при заключении контрактов, заявил Чемезов
"Ростех" при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:40:00+03:00
2025-03-27T07:03:00+03:00
безопасность
технологии
сергей чемезов
ростех
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Ростех" при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт". "Большинство экспортных контрактов мы заключаем в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Используем также офсетные механизмы и инструменты встречной торговли. От доллара отказались давно", - сказал Чемезов. Он отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта", который входит в "Ростех", в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов. "Прежде всего это связано с тем, что наша продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий. Ее достоинства весь мир видит не в рекламных буклетах, а на полях боев - это неоспоримое преимущество", - сказал Чемезов. Например, комплексы семейства "Панцирь" показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой - Storm Shadow, GMLRS и других. Истребитель Су-57 на сегодня единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО, включая американский Patriot. "Добавлю, что у нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить "одной кнопкой", как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят", - отметил глава "Ростеха".
https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html
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безопасность, технологии, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, су-57
Безопасность, Технологии, Сергей Чемезов, Ростех, Рособоронэкспорт, Су-57
"Ростех" не использует доллары при заключении контрактов, заявил Чемезов

Глава "Ростеха" Чемезов: компания не использует доллары при работе с партнерами

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Ростех" при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт".
"Большинство экспортных контрактов мы заключаем в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Используем также офсетные механизмы и инструменты встречной торговли. От доллара отказались давно", - сказал Чемезов.
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Он отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта", который входит в "Ростех", в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов.
"Прежде всего это связано с тем, что наша продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий. Ее достоинства весь мир видит не в рекламных буклетах, а на полях боев - это неоспоримое преимущество", - сказал Чемезов.
Например, комплексы семейства "Панцирь" показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой - Storm Shadow, GMLRS и других. Истребитель Су-57 на сегодня единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО, включая американский Patriot.
"Добавлю, что у нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить "одной кнопкой", как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят", - отметил глава "Ростеха".
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БезопасностьТехнологииСергей ЧемезовРостехРособоронэкспортСу-57
 
 
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