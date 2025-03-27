https://ria.ru/20250327/rostekh-2007601730.html

"Ростех" не использует доллары при заключении контрактов, заявил Чемезов

"Ростех" не использует доллары при заключении контрактов, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.03.2025

"Ростех" не использует доллары при заключении контрактов, заявил Чемезов

"Ростех" при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T06:40:00+03:00

2025-03-27T06:40:00+03:00

2025-03-27T07:03:00+03:00

безопасность

технологии

сергей чемезов

ростех

рособоронэкспорт

су-57

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Ростех" при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт". "Большинство экспортных контрактов мы заключаем в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Используем также офсетные механизмы и инструменты встречной торговли. От доллара отказались давно", - сказал Чемезов. Он отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта", который входит в "Ростех", в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов. "Прежде всего это связано с тем, что наша продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий. Ее достоинства весь мир видит не в рекламных буклетах, а на полях боев - это неоспоримое преимущество", - сказал Чемезов. Например, комплексы семейства "Панцирь" показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой - Storm Shadow, GMLRS и других. Истребитель Су-57 на сегодня единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО, включая американский Patriot. "Добавлю, что у нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить "одной кнопкой", как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят", - отметил глава "Ростеха".

https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html

https://ria.ru/20250217/portfel-1999752336.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, су-57