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Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.03.2025
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06:11 27.03.2025 (обновлено: 06:58 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rostekh-2007600727.html
Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов
Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.03.2025
Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов
Отмена западных санкций не повлияет на проекты по производству отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:11:00+03:00
2025-03-27T06:58:00+03:00
экономика
технологии
россия
сергей чемезов
ростех
airbus
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Отмена западных санкций не повлияет на проекты по производству отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт". "Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались... Сегодня оба проекта — и МС-21, и новый "Суперджет" — вышли на финишную прямую. Идут сертификационные испытания", - сообщил он. По словам гендиректора "Ростеха", задача государства применительно к авиапрому — заинтересовать отечественные авиакомпании в покупке российских самолетов, а не Boeing. В случае возвращения иностранных производителей в Россию условия их работы никогда не будут прежними, отметил он. Чемезов добавил, что SJ-100 — это "отличный самолет". "Послушайте, что о нем говорят профессиональные летчики, которые на нем летают: самолет современный, удобный в управлении. Импортозамещенная версия по ряду моментов будет лучше предшественника", - сказал он. Среднемагистральный МС-21 - будущий флагман, продолжил гендиректор "Ростеха". "МС-21 — это, без сомнения, наш будущий флагман. В нем много технических новаций, в том числе крыло из композитов. Выше уровень комфорта: широкий проход между креслами, увеличенные окна, вместительные полки для багажа", - сказал Чемезов. По его словам, задача МС-21— выиграть конкуренцию с Boeing и Airbus, по крайней мере, на внутреннем рынке. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). В январе Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html
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экономика, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, airbus, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21, sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Экономика, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Airbus, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21, SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов

Чемезов: проекты МС-21 и новый "Суперджет" вышли на финишную прямую

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСреднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Отмена западных санкций не повлияет на проекты по производству отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт".
"Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались... Сегодня оба проекта — и МС-21, и новый "Суперджет" — вышли на финишную прямую. Идут сертификационные испытания", - сообщил он.
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По словам гендиректора "Ростеха", задача государства применительно к авиапрому — заинтересовать отечественные авиакомпании в покупке российских самолетов, а не Boeing. В случае возвращения иностранных производителей в Россию условия их работы никогда не будут прежними, отметил он.
Чемезов добавил, что SJ-100 — это "отличный самолет".
"Послушайте, что о нем говорят профессиональные летчики, которые на нем летают: самолет современный, удобный в управлении. Импортозамещенная версия по ряду моментов будет лучше предшественника", - сказал он.
Среднемагистральный МС-21 - будущий флагман, продолжил гендиректор "Ростеха".
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"МС-21 — это, без сомнения, наш будущий флагман. В нем много технических новаций, в том числе крыло из композитов. Выше уровень комфорта: широкий проход между креслами, увеличенные окна, вместительные полки для багажа", - сказал Чемезов.
По его словам, задача МС-21— выиграть конкуренцию с Boeing и Airbus, по крайней мере, на внутреннем рынке.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). В январе Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСергей ЧемезовРостехAirbusОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21SJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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