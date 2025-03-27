Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов
Чемезов: проекты МС-21 и новый "Суперджет" вышли на финишную прямую
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСреднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Отмена западных санкций не повлияет на проекты по производству отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт".
"Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались... Сегодня оба проекта — и МС-21, и новый "Суперджет" — вышли на финишную прямую. Идут сертификационные испытания", - сообщил он.
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"Послушайте, что о нем говорят профессиональные летчики, которые на нем летают: самолет современный, удобный в управлении. Импортозамещенная версия по ряду моментов будет лучше предшественника", - сказал он.
Среднемагистральный МС-21 - будущий флагман, продолжил гендиректор "Ростеха".
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"МС-21 — это, без сомнения, наш будущий флагман. В нем много технических новаций, в том числе крыло из композитов. Выше уровень комфорта: широкий проход между креслами, увеличенные окна, вместительные полки для багажа", - сказал Чемезов.
По его словам, задача МС-21— выиграть конкуренцию с Boeing и Airbus, по крайней мере, на внутреннем рынке.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). В январе Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
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