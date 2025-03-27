https://ria.ru/20250327/rostekh-2007600727.html

Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов

Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.03.2025

Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100, заявил Чемезов

Отмена западных санкций не повлияет на проекты по производству отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T06:11:00+03:00

2025-03-27T06:11:00+03:00

2025-03-27T06:58:00+03:00

экономика

технологии

россия

сергей чемезов

ростех

airbus

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

мс-21

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Отмена западных санкций не повлияет на проекты по производству отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, заявил генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт". "Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались... Сегодня оба проекта — и МС-21, и новый "Суперджет" — вышли на финишную прямую. Идут сертификационные испытания", - сообщил он. По словам гендиректора "Ростеха", задача государства применительно к авиапрому — заинтересовать отечественные авиакомпании в покупке российских самолетов, а не Boeing. В случае возвращения иностранных производителей в Россию условия их работы никогда не будут прежними, отметил он. Чемезов добавил, что SJ-100 — это "отличный самолет". "Послушайте, что о нем говорят профессиональные летчики, которые на нем летают: самолет современный, удобный в управлении. Импортозамещенная версия по ряду моментов будет лучше предшественника", - сказал он. Среднемагистральный МС-21 - будущий флагман, продолжил гендиректор "Ростеха". "МС-21 — это, без сомнения, наш будущий флагман. В нем много технических новаций, в том числе крыло из композитов. Выше уровень комфорта: широкий проход между креслами, увеличенные окна, вместительные полки для багажа", - сказал Чемезов. По его словам, задача МС-21— выиграть конкуренцию с Boeing и Airbus, по крайней мере, на внутреннем рынке. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). В январе Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html

https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991103350.html

https://ria.ru/20250221/odk-2000702081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, airbus, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21, sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100)