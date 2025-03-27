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МИД прокомментировал планы США противодействовать российским СМИ - РИА Новости, 27.03.2025
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13:14 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/rossija-2007662779.html
МИД прокомментировал планы США противодействовать российским СМИ
МИД прокомментировал планы США противодействовать российским СМИ - РИА Новости, 27.03.2025
МИД прокомментировал планы США противодействовать российским СМИ
Москва продолжит поддерживать российских журналистов в их работе, заявила в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:14:00+03:00
2025-03-27T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва продолжит поддерживать российских журналистов в их работе, заявила в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение США сильнее противодействовать российским СМИ. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс 21 марта заявила, что Соединенные Штаты не только не намерены прекращать работу, направленную на противодействие в информационном поле российским медиа, включая Sputnik и RT, но и планируют делать это "умнее и сильнее". "Мы будем делать все для того, чтобы поддерживать наших журналистов в их работе. Имеем на это абсолютные права, потому что эти права закреплены в международном праве. Мало того, эти же постулаты закреплены и в американском законодательстве: и недопустимость цензуры, и свобода слова, и безопасность журналистов. Все это является неотъемлемой частью американского законодательства", - сказала Захарова. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает, при этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.
https://ria.ru/20250326/ek-2007457956.html
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сша, москва, россия, мария захарова, в мире
США, Москва, Россия, Мария Захарова, В мире
МИД прокомментировал планы США противодействовать российским СМИ

Захарова: Россия продолжит поддерживать своих журналистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва продолжит поддерживать российских журналистов в их работе, заявила в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение США сильнее противодействовать российским СМИ.
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс 21 марта заявила, что Соединенные Штаты не только не намерены прекращать работу, направленную на противодействие в информационном поле российским медиа, включая Sputnik и RT, но и планируют делать это "умнее и сильнее".
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"Мы будем делать все для того, чтобы поддерживать наших журналистов в их работе. Имеем на это абсолютные права, потому что эти права закреплены в международном праве. Мало того, эти же постулаты закреплены и в американском законодательстве: и недопустимость цензуры, и свобода слова, и безопасность журналистов. Все это является неотъемлемой частью американского законодательства", - сказала Захарова.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает, при этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.
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