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Россия надеется на выполнение договоренностей с США, заявила Захарова - РИА Новости, 27.03.2025
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13:02 27.03.2025 (обновлено: 13:17 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rossija-2007660422.html
Россия надеется на выполнение договоренностей с США, заявила Захарова
Россия надеется на выполнение договоренностей с США, заявила Захарова - РИА Новости, 27.03.2025
Россия надеется на выполнение договоренностей с США, заявила Захарова
Россия рассчитывает, что достигнутые с США договоренности в Эр-Рияде будут выполнены, и Киев прекратит нарушать запрет на удары по объектам энергетики, заявила... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:02:00+03:00
2025-03-27T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что достигнутые с США договоренности в Эр-Рияде будут выполнены, и Киев прекратит нарушать запрет на удары по объектам энергетики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы рассчитываем, что все достигнутые договоренности будут выполняться, и ожидаем, что благодаря содействию США будет разблокирован российский сельхозэкспорт, что прекратятся нарушения киевским режимом 30-дневного запрета на удары по объектам энергетики", - сказала она в ходе брифинга в четверг.Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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в мире, россия, сша, киев, мария захарова
В мире, Россия, США, Киев, Мария Захарова
Россия надеется на выполнение договоренностей с США, заявила Захарова

Захарова: Россия надеется на выполнение договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что достигнутые с США договоренности в Эр-Рияде будут выполнены, и Киев прекратит нарушать запрет на удары по объектам энергетики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что все достигнутые договоренности будут выполняться, и ожидаем, что благодаря содействию США будет разблокирован российский сельхозэкспорт, что прекратятся нарушения киевским режимом 30-дневного запрета на удары по объектам энергетики", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Сильный удар": в Раде назвали "жертву" переговоров России и США в Эр-Рияде
25 марта, 21:16
 
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