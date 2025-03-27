https://ria.ru/20250327/rossija-2007660422.html

Россия надеется на выполнение договоренностей с США, заявила Захарова

Россия надеется на выполнение договоренностей с США, заявила Захарова - РИА Новости, 27.03.2025

Россия надеется на выполнение договоренностей с США, заявила Захарова

Россия рассчитывает, что достигнутые с США договоренности в Эр-Рияде будут выполнены, и Киев прекратит нарушать запрет на удары по объектам энергетики, заявила... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:02:00+03:00

2025-03-27T13:02:00+03:00

2025-03-27T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что достигнутые с США договоренности в Эр-Рияде будут выполнены, и Киев прекратит нарушать запрет на удары по объектам энергетики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы рассчитываем, что все достигнутые договоренности будут выполняться, и ожидаем, что благодаря содействию США будет разблокирован российский сельхозэкспорт, что прекратятся нарушения киевским режимом 30-дневного запрета на удары по объектам энергетики", - сказала она в ходе брифинга в четверг.Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007303836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, киев, мария захарова