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Мацегора: Россия и КНДР скоро начнут строить мост через реку Туманная - РИА Новости, 27.03.2025
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08:16 27.03.2025 (обновлено: 08:17 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rossija-2007608247.html
Мацегора: Россия и КНДР скоро начнут строить мост через реку Туманная
Мацегора: Россия и КНДР скоро начнут строить мост через реку Туманная - РИА Новости, 27.03.2025
Мацегора: Россия и КНДР скоро начнут строить мост через реку Туманная
РФ и КНДР скоро официально начнут строительство моста через реку Туманная, стороны проводят последние подготовительные работы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T08:16:00+03:00
2025-03-27T08:17:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. РФ и КНДР скоро официально начнут строительство моста через реку Туманная, стороны проводят последние подготовительные работы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники", - сказал дипломат. "Однако ждать осталось недолго, надеюсь, что вскоре мы станем свидетелями торжественной церемонии начала строительства этого, без преувеличения, самого значимого и важного с практической точки зрения объекта двустороннего сотрудничества за все последние десятилетия", - добавил Мацегора. Он также сообщил, что у Москвы и Пхеньяна есть немало и других больших и малых перспективных двусторонних проектов, отметив, что о некоторых из них власти расскажут позже. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20250325/ssha-2007272711.html
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в мире, россия, пхеньян, москва, александр мацегора, владимир путин
В мире, Россия, Пхеньян, Москва, Александр Мацегора, Владимир Путин
Мацегора: Россия и КНДР скоро начнут строить мост через реку Туманная

Посол Мацегора: РФ и КНДР скоро начнут строительство моста через реку Туманная

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. РФ и КНДР скоро официально начнут строительство моста через реку Туманная, стороны проводят последние подготовительные работы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники", - сказал дипломат.
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"Однако ждать осталось недолго, надеюсь, что вскоре мы станем свидетелями торжественной церемонии начала строительства этого, без преувеличения, самого значимого и важного с практической точки зрения объекта двустороннего сотрудничества за все последние десятилетия", - добавил Мацегора.
Он также сообщил, что у Москвы и Пхеньяна есть немало и других больших и малых перспективных двусторонних проектов, отметив, что о некоторых из них власти расскажут позже.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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В миреРоссияПхеньянМоскваАлександр МацегораВладимир Путин
 
 
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