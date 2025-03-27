https://ria.ru/20250327/rossija-2007608247.html

Мацегора: Россия и КНДР скоро начнут строить мост через реку Туманная

Мацегора: Россия и КНДР скоро начнут строить мост через реку Туманная - РИА Новости, 27.03.2025

Мацегора: Россия и КНДР скоро начнут строить мост через реку Туманная

РФ и КНДР скоро официально начнут строительство моста через реку Туманная, стороны проводят последние подготовительные работы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:16:00+03:00

2025-03-27T08:16:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. РФ и КНДР скоро официально начнут строительство моста через реку Туманная, стороны проводят последние подготовительные работы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники", - сказал дипломат. "Однако ждать осталось недолго, надеюсь, что вскоре мы станем свидетелями торжественной церемонии начала строительства этого, без преувеличения, самого значимого и важного с практической точки зрения объекта двустороннего сотрудничества за все последние десятилетия", - добавил Мацегора. Он также сообщил, что у Москвы и Пхеньяна есть немало и других больших и малых перспективных двусторонних проектов, отметив, что о некоторых из них власти расскажут позже. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

https://ria.ru/20250325/ssha-2007272711.html

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