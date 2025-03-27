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В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 27.03.2025
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12:35 27.03.2025 (обновлено: 12:40 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/ria-2007653642.html
В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании
В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 27.03.2025
В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании
Массовая эвакуация произошла в школах Истры в связи с сообщениями о "минировании", эвакуированы 12 из 17 школ округа, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:35:00+03:00
2025-03-27T12:40:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Массовая эвакуация произошла в школах Истры в связи с сообщениями о "минировании", эвакуированы 12 из 17 школ округа, сообщили РИА Новости в министерстве образования Московской области."Произошла массовая атака с сообщениями и звонками о минировании школ Истры. Проведена эвакуация обучающихся (12 из 17 школ округа). Школы обследуют сотрудники полиции и кинологи на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств", - отметили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что пять школ проверены кинологами и функционируют. Семь школ еще обследуют, уроки приостановлены, детей распустили по домам. В школах региона усилили контрольно-пропускной режим.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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происшествия, истра
Происшествия, Истра
В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании

В Истре эвакуировали 12 школ из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Массовая эвакуация произошла в школах Истры в связи с сообщениями о "минировании", эвакуированы 12 из 17 школ округа, сообщили РИА Новости в министерстве образования Московской области.
«
"Произошла массовая атака с сообщениями и звонками о минировании школ Истры. Проведена эвакуация обучающихся (12 из 17 школ округа). Школы обследуют сотрудники полиции и кинологи на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пять школ проверены кинологами и функционируют. Семь школ еще обследуют, уроки приостановлены, детей распустили по домам. В школах региона усилили контрольно-пропускной режим.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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