https://ria.ru/20250327/ria-2007653642.html

В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании

В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 27.03.2025

В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании

Массовая эвакуация произошла в школах Истры в связи с сообщениями о "минировании", эвакуированы 12 из 17 школ округа, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:35:00+03:00

2025-03-27T12:35:00+03:00

2025-03-27T12:40:00+03:00

происшествия

истра

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Массовая эвакуация произошла в школах Истры в связи с сообщениями о "минировании", эвакуированы 12 из 17 школ округа, сообщили РИА Новости в министерстве образования Московской области."Произошла массовая атака с сообщениями и звонками о минировании школ Истры. Проведена эвакуация обучающихся (12 из 17 школ округа). Школы обследуют сотрудники полиции и кинологи на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств", - отметили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что пять школ проверены кинологами и функционируют. Семь школ еще обследуют, уроки приостановлены, детей распустили по домам. В школах региона усилили контрольно-пропускной режим.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250324/moskva-2006989498.html

истра

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, истра