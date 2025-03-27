https://ria.ru/20250327/ria-2007653642.html
В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании
В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 27.03.2025
В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании
Массовая эвакуация произошла в школах Истры в связи с сообщениями о "минировании", эвакуированы 12 из 17 школ округа, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:35:00+03:00
2025-03-27T12:35:00+03:00
2025-03-27T12:40:00+03:00
происшествия
истра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Массовая эвакуация произошла в школах Истры в связи с сообщениями о "минировании", эвакуированы 12 из 17 школ округа, сообщили РИА Новости в министерстве образования Московской области."Произошла массовая атака с сообщениями и звонками о минировании школ Истры. Проведена эвакуация обучающихся (12 из 17 школ округа). Школы обследуют сотрудники полиции и кинологи на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств", - отметили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что пять школ проверены кинологами и функционируют. Семь школ еще обследуют, уроки приостановлены, детей распустили по домам. В школах региона усилили контрольно-пропускной режим.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20250324/moskva-2006989498.html
истра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, истра
В Истре произошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании
В Истре эвакуировали 12 школ из-за сообщений о минировании