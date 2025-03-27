https://ria.ru/20250327/rezervy-2007726430.html

Международные резервы России достигли рекордного уровня

Международные резервы России достигли рекордного уровня - РИА Новости, 27.03.2025

Международные резервы России достигли рекордного уровня

Российские международные резервы составили 650,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд, следует из сообщения Центрального банка. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские международные резервы составили 650,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд, следует из сообщения Центрального банка. "Международные резервы по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года составили 650,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,5 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 14 марта вложения России в золото составляли 641,9 миллиарда долларов. Предыдущий максимум в 643,2 миллиарда долларов был установлен 18 февраля 2022 года.За 2023 год российские резервы увеличились на 2,9%, а за прошлый год они выросли еще на 1,76%. В 2024 году Россия заняла седьмое место в мире по их приросту. Он составил 64,7 миллиарда долларов.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, мвф