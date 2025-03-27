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Международные резервы России достигли рекордного уровня
Международные резервы России достигли рекордного уровня - РИА Новости, 27.03.2025
Международные резервы России достигли рекордного уровня
Российские международные резервы составили 650,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд, следует из сообщения Центрального банка. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские международные резервы составили 650,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд, следует из сообщения Центрального банка. "Международные резервы по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года составили 650,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,5 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 14 марта вложения России в золото составляли 641,9 миллиарда долларов. Предыдущий максимум в 643,2 миллиарда долларов был установлен 18 февраля 2022 года.За 2023 год российские резервы увеличились на 2,9%, а за прошлый год они выросли еще на 1,76%. В 2024 году Россия заняла седьмое место в мире по их приросту. Он составил 64,7 миллиарда долларов.
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Международные резервы России достигли рекордного уровня
Международные резервы РФ составили 650,4 миллиарда долларов, установив рекорд
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские международные резервы составили 650,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд, следует из сообщения Центрального банка.
«
"Международные резервы по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года составили 650,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,5 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 14 марта вложения России в золото составляли 641,9 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Предыдущий максимум в 643,2 миллиарда долларов был установлен 18 февраля 2022 года.
За 2023 год российские резервы увеличились на 2,9%, а за прошлый год они выросли еще на 1,76%. В 2024 году Россия заняла седьмое место в мире по их приросту. Он составил 64,7 миллиарда долларов.