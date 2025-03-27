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Международные резервы России достигли рекордного уровня - РИА Новости, 27.03.2025
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16:25 27.03.2025 (обновлено: 16:47 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rezervy-2007726430.html
Международные резервы России достигли рекордного уровня
Международные резервы России достигли рекордного уровня - РИА Новости, 27.03.2025
Международные резервы России достигли рекордного уровня
Российские международные резервы составили 650,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд, следует из сообщения Центрального банка. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские международные резервы составили 650,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд, следует из сообщения Центрального банка. &quot;Международные резервы по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года составили 650,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,5 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки&quot;, — говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 14 марта вложения России в золото составляли 641,9 миллиарда долларов. Предыдущий максимум в 643,2 миллиарда долларов был установлен 18 февраля 2022 года.За 2023 год российские резервы увеличились на 2,9%, а за прошлый год они выросли еще на 1,76%. В 2024 году Россия заняла седьмое место в мире по их приросту. Он составил 64,7 миллиарда долларов.
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экономика, россия, сша, мвф
Экономика, Россия, США, МВФ
Международные резервы России достигли рекордного уровня

Международные резервы РФ составили 650,4 миллиарда долларов, установив рекорд

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка в Москве
Здание Центрального банка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские международные резервы составили 650,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд, следует из сообщения Центрального банка.
«

"Международные резервы по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года составили 650,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,5 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в сообщении.

По состоянию на конец дня 14 марта вложения России в золото составляли 641,9 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Предыдущий максимум в 643,2 миллиарда долларов был установлен 18 февраля 2022 года.
За 2023 год российские резервы увеличились на 2,9%, а за прошлый год они выросли еще на 1,76%. В 2024 году Россия заняла седьмое место в мире по их приросту. Он составил 64,7 миллиарда долларов.
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