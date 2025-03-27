https://ria.ru/20250327/reabilitatsiya-2007604448.html

На Колыме завершают пересмотр решений о реабилитации власовцев

На Колыме завершают пересмотр решений о реабилитации власовцев - РИА Новости, 27.03.2025

На Колыме завершают пересмотр решений о реабилитации власовцев

Прокуратура Магаданской области завершает работу по пересмотру решений о реабилитации, принятых в начале 90-х годов XX века, сотрудники ведомства анализируют... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:31:00+03:00

2025-03-27T07:31:00+03:00

2025-03-27T07:31:00+03:00

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МАГАДАН, 27 мар - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области завершает работу по пересмотру решений о реабилитации, принятых в начале 90-х годов XX века, сотрудники ведомства анализируют дела власовцев, бандеровцев, пособников фашисткой Германии, сообщил РИА Новости начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры региона. Ранее рабочая группа общественной палаты Магаданской области высказалась против того, чтобы считать лагерь "Днепровский" в Ягоднинском округе региона "местом памяти", общественники делают упор на то, что после Великой Отечественной войны на руднике находился особый лагерь для власовцев, бандеровцев и других пособников фашистов. В июле 2024 года корреспондент РИА Новости, побывавший на месте событий, передавал, что исправительно-трудовой лагерь "Днепровский" отреставрируют, чтобы открыть "Музей памяти" под открытым небом. Сотрудники "Государственного музея истории ГУЛАГа" (осенью 2024 года его деятельность была приостановлена) планировали реконструировать и законсервировать "Днепровский" - один из хорошо сохранившихся производственных объектов лагерной Колымы, памятник сталинской эпохи. "Можно сказать, что процент или удельный вес таких дел невелик, из 3 тысяч уголовных дел отменены были 50-60 решений... Но тем не менее такие факты имеют место быть, в результате такой работы восстанавливается историческая справедливость, то есть те люди, которые необоснованно были реабилитированы, справедливость торжествует и в тех ситуациях, когда они действительно являлись пособниками фашистов, пособниками тех людей, которые пришли завоевывать нашу землю, эти решения отменяются", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что работу по отмене решений о реабилитации сотрудники ведомства проводят по поручению Генеральной прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20220809/vlasovtsy-1808192193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия