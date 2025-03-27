https://ria.ru/20250327/rada-2007663487.html

Депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения с США

Депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения с США - РИА Новости, 27.03.2025

Депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения с США

Депутаты Верховной рады сорвали заседание после представления нового проекта соглашения Украины с США о ресурсах, сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:22:00+03:00

2025-03-27T13:22:00+03:00

2025-03-27T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Депутаты Верховной рады сорвали заседание после представления нового проекта соглашения Украины с США о ресурсах, сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале."Коротко: сделал выступление в Раде относительно неуважения к парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание", — написал он.Депутат Алексей Гончаренко* добавил, что депутаты заблокировали трибуну.О чем говорится в проектеНезадолго до этого Железняк сообщил, что изучил новый проект соглашения по полезным ископаемым и пришел к выводу, что эта сделка не в пользу Украины. По его словам:Ресурсная сделкаСоединенные Штаты и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым в конце февраля, но подписание сорвалось из-за перепалки, которую Владимир Зеленский устроил с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. В результате президент США отчитал главу киевского режима за неуважение и фактически выгнал его из Белого дома. Тем не менее Трамп заявлял, что по-прежнему хочет заключить с Киевом сделку, а в начале этой недели сообщил, что договоренность уже достигнута и подписание вскоре состоится.При этом некоторые СМИ писали, что Штаты добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам, таким образом расширяя экономические требования к киевским властям. Так, по данным газеты Financial Times, в Вашингтоне хотят, чтобы украинские АЭС перешли под американский контроль.Издание "Страна.ua", в свою очередь, отмечало, что киевский режим сам спровоцировал США на обсуждение этой темы, пытаясь привлечь внимание Трампа предложением об управлении Запорожской АЭС, находящейся под контролем России.Зеленский же утверждает, что во время последнего телефонного разговора с главой Белого дома они затрагивали ситуацию вокруг ЗАЭС, но не передачу всех оставшихся у Украины атомных станций под управление Штатов.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, сша, украина, киев, алексей гончаренко