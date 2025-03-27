Депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения с США
© Getty Images / NurPhoto/Sergii KharchenkoЗасдание Верховной рады Украины
© Getty Images / NurPhoto/Sergii Kharchenko
Засдание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Депутаты Верховной рады сорвали заседание после представления нового проекта соглашения Украины с США о ресурсах, сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"Коротко: сделал выступление в Раде относительно неуважения к парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание", — написал он.
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Депутат Алексей Гончаренко* добавил, что депутаты заблокировали трибуну.
О чем говорится в проекте
Незадолго до этого Железняк сообщил, что изучил новый проект соглашения по полезным ископаемым и пришел к выводу, что эта сделка не в пользу Украины.
По его словам:
- Речь идет про все ископаемые, то есть и нефть, и газ, и новые, и уже существующие месторождения по всей территории Украины.
- Добыча предполагается и государственными, и частными компаниями.
- Документ предполагает "право первой ночи" американцев на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.
- Управлять фондом будут пять человек, трое из них из США с полным правом вето.
- Деньги из фонда сразу выводятся за рубеж. Если по причинам с украинской стороны что-то не дошло, придется доплачивать.
- Взнос США — уже оказанная с 2022 года помощь Украине.
- США могут по своему решению получать прибыль, причем первыми, и только потом Украина.
- Соглашение действует бессрочно. Изменения только с разрешения американцев.
- Никаких гарантий безопасности. Даже намеков.
Ресурсная сделка
Соединенные Штаты и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым в конце февраля, но подписание сорвалось из-за перепалки, которую Владимир Зеленский устроил с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. В результате президент США отчитал главу киевского режима за неуважение и фактически выгнал его из Белого дома.
Тем не менее Трамп заявлял, что по-прежнему хочет заключить с Киевом сделку, а в начале этой недели сообщил, что договоренность уже достигнута и подписание вскоре состоится.
При этом некоторые СМИ писали, что Штаты добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам, таким образом расширяя экономические требования к киевским властям. Так, по данным газеты Financial Times, в Вашингтоне хотят, чтобы украинские АЭС перешли под американский контроль.
Издание "Страна.ua", в свою очередь, отмечало, что киевский режим сам спровоцировал США на обсуждение этой темы, пытаясь привлечь внимание Трампа предложением об управлении Запорожской АЭС, находящейся под контролем России.
Зеленский же утверждает, что во время последнего телефонного разговора с главой Белого дома они затрагивали ситуацию вокруг ЗАЭС, но не передачу всех оставшихся у Украины атомных станций под управление Штатов.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.