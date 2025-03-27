https://ria.ru/20250327/rada-2007660849.html

Депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения с США

Депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения с США - РИА Новости, 27.03.2025

Депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения с США

Депутаты Рады сорвали очередное заседание после представления нового проекта соглашения Украины с США о ресурсах, сообщил украинский парламентарий партии... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:04:00+03:00

2025-03-27T13:04:00+03:00

2025-03-27T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Депутаты Рады сорвали очередное заседание после представления нового проекта соглашения Украины с США о ресурсах, сообщил украинский парламентарий партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.Ранее в четверг он сообщил, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам не в пользу Украины. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе."Коротко: сделал выступление в Раде относительно неуважения к парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание", - написал Железняк.Депутат Рады Алексей Гончаренко* в свою очередь сообщил, что депутаты заблокировали трибуну.Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998753498.html

https://ria.ru/20250327/mid-2007642586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, украина, в мире