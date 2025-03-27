https://ria.ru/20250327/putin-2007824388.html
Опыт СВО будет полезен ветеранам на гражданских должностях, заявил Путин
Опыт СВО будет полезен ветеранам на гражданских должностях, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Опыт СВО будет полезен ветеранам на гражданских должностях, заявил Путин
Президент России Владимир Путин уверен, что опыт СВО будет полезен ветеранам на различных гражданских должностях при общении с людьми. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:51:00+03:00
2025-03-27T23:51:00+03:00
2025-03-27T23:51:00+03:00
общество
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что опыт СВО будет полезен ветеранам на различных гражданских должностях при общении с людьми. "Этот опыт, безусловно, будет полезен в работе с людьми, даже если они ничего не имеют общего с вооруженными силами", - сказал глава государства на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс, комментируя реализацию программы "Время героев" и в целом опыт работы ветеранов СВО "на гражданке".
https://ria.ru/20250327/glava-2007820785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, космос - риа наука, россия, северный полюс, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Северный полюс, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Опыт СВО будет полезен ветеранам на гражданских должностях, заявил Путин
Путин: опыт СВО будет полезен ветеранам на различных гражданских должностях