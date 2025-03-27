https://ria.ru/20250327/putin-2007824125.html

Путин рассказал, каким требованиям должны отвечать новые корабли

Путин рассказал, каким требованиям должны отвечать новые корабли - РИА Новости, 27.03.2025

Путин рассказал, каким требованиям должны отвечать новые корабли

Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:49:00+03:00

2025-03-27T23:49:00+03:00

2025-03-27T23:49:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня. И должны, конечно, быть боеспособнее, эффективнее в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе. Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".

https://ria.ru/20250327/flot-2007821638.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, владимир путин