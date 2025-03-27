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Путин назвал участие в боевых действиях испытанием для любого человека - РИА Новости, 27.03.2025
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23:47 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007823890.html
Путин назвал участие в боевых действиях испытанием для любого человека
Путин назвал участие в боевых действиях испытанием для любого человека - РИА Новости, 27.03.2025
Путин назвал участие в боевых действиях испытанием для любого человека
Президент России Владимир Путин уверен, что участие в боевых действиях - это испытание для любого человека. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:47:00+03:00
2025-03-27T23:47:00+03:00
космос - риа наука
россия
северный полюс
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что участие в боевых действиях - это испытание для любого человека. "Я очень рад, что вам удалось себя найти после двухлетней (службы в зоне СВО - ред.). Это очень серьезное испытание для любого человека", - сказал глава государства, комментируя опыт работы ветеранов СВО "на гражданке". Речь об этом зашла на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс.
https://ria.ru/20250327/putin-2007785545.html
россия
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космос - риа наука, россия, северный полюс, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Космос - РИА Наука, Россия, Северный полюс, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин назвал участие в боевых действиях испытанием для любого человека

Путин: участие в боевых действиях является испытанием для любого человека

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что участие в боевых действиях - это испытание для любого человека.
«
"Я очень рад, что вам удалось себя найти после двухлетней (службы в зоне СВО - ред.). Это очень серьезное испытание для любого человека", - сказал глава государства, комментируя опыт работы ветеранов СВО "на гражданке".
Речь об этом зашла на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Космос - РИА НаукаРоссияСеверный полюсВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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