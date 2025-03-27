https://ria.ru/20250327/putin-2007823890.html

Путин назвал участие в боевых действиях испытанием для любого человека

Путин назвал участие в боевых действиях испытанием для любого человека - РИА Новости, 27.03.2025

Путин назвал участие в боевых действиях испытанием для любого человека

Президент России Владимир Путин уверен, что участие в боевых действиях - это испытание для любого человека. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:47:00+03:00

2025-03-27T23:47:00+03:00

2025-03-27T23:47:00+03:00

космос - риа наука

россия

северный полюс

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что участие в боевых действиях - это испытание для любого человека. "Я очень рад, что вам удалось себя найти после двухлетней (службы в зоне СВО - ред.). Это очень серьезное испытание для любого человека", - сказал глава государства, комментируя опыт работы ветеранов СВО "на гражданке". Речь об этом зашла на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс.

https://ria.ru/20250327/putin-2007785545.html

россия

северный полюс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, северный полюс, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"