https://ria.ru/20250327/putin-2007822212.html
Путин отметил успехи "Росатома"
Путин отметил успехи "Росатома" - РИА Новости, 27.03.2025
Путин отметил успехи "Росатома"
Президент России Владимир Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:36:00+03:00
2025-03-27T23:36:00+03:00
2025-03-27T23:37:00+03:00
россия
северный полюс
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов. "Росатом" - это компания, которая больше всех осуществляет проектов за рубежом. Безусловно, "Росатом" - лидер по строительству блоков во всем мире", - указал глава государства на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс.
https://ria.ru/20250327/podlodka-2007822038.html
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россия, северный полюс, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Северный полюс, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Путин отметил успехи "Росатома"
Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов