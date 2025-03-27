https://ria.ru/20250327/putin-2007822212.html

Путин отметил успехи "Росатома"

Путин отметил успехи "Росатома" - РИА Новости, 27.03.2025

Путин отметил успехи "Росатома"

Президент России Владимир Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:36:00+03:00

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2025-03-27T23:37:00+03:00

россия

северный полюс

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов. "Росатом" - это компания, которая больше всех осуществляет проектов за рубежом. Безусловно, "Росатом" - лидер по строительству блоков во всем мире", - указал глава государства на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс.

https://ria.ru/20250327/podlodka-2007822038.html

россия

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россия, северный полюс, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире