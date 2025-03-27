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Путин назвал Россию мощной морской державой - РИА Новости, 27.03.2025
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23:33 27.03.2025 (обновлено: 23:43 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007821430.html
Путин назвал Россию мощной морской державой
Путин назвал Россию мощной морской державой - РИА Новости, 27.03.2025
Путин назвал Россию мощной морской державой
Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:33:00+03:00
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россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин."Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".
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россия, владимир путин, вмф рф
Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ
Путин назвал Россию мощной морской державой

Путин пообещал делать все, чтобы поддержать статус РФ как мощной морской державы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".
Путин принял участие в торжественном спуске на воду нового атомного подводного крейсера Пермь - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Вчера, 21:47
 
РоссияВладимир ПутинВМФ РФ
 
 
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