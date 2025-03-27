https://ria.ru/20250327/putin-2007821430.html
Путин назвал Россию мощной морской державой
Путин назвал Россию мощной морской державой - РИА Новости, 27.03.2025
Путин назвал Россию мощной морской державой
Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:33:00+03:00
2025-03-27T23:33:00+03:00
2025-03-27T23:43:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин."Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".
https://ria.ru/20250327/kreyser-2007806937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вмф рф
Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ
Путин назвал Россию мощной морской державой
Путин пообещал делать все, чтобы поддержать статус РФ как мощной морской державы