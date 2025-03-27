https://ria.ru/20250327/putin-2007821430.html

Путин назвал Россию мощной морской державой

Путин назвал Россию мощной морской державой - РИА Новости, 27.03.2025

Путин назвал Россию мощной морской державой

Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:33:00+03:00

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россия

владимир путин

вмф рф

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин."Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".

https://ria.ru/20250327/kreyser-2007806937.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, вмф рф