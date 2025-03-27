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Путин рассказал о ракете "Циркон" - РИА Новости, 27.03.2025
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23:29 27.03.2025 (обновлено: 23:57 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007820979.html
Путин рассказал о ракете "Циркон"
Путин рассказал о ракете "Циркон" - РИА Новости, 27.03.2025
Путин рассказал о ракете "Циркон"
Ракету "Циркон" можно отнести к оружию стратегического значения, особенно приятно, что он стоит на новом крейсере "Пермь", сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:29:00+03:00
2025-03-27T23:57:00+03:00
владимир путин
безопасность
россия
мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Ракету "Циркон" можно отнести к оружию стратегического значения, особенно приятно, что он стоит на новом крейсере "Пермь", сообщил президент России Владимир Путин.Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Глава государства вечером посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками."Все на самом современном уровне. Сегодня еще одну такую лодку на воду спустили. Она в принципе такая же, только там еще и "Циркон", что особенно приятно. Потому что "Циркон" можно отнести и к оружию стратегического значения", - сказал Путин на встрече с моряками-проводниками."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
https://ria.ru/20250327/tsirkon-2007821138.html
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владимир путин, безопасность, россия, мурманск
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Мурманск
Путин рассказал о ракете "Циркон"

Путин: ракету "Циркон" можно отнести к оружию стратегического значения

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Ракету "Циркон" можно отнести к оружию стратегического значения, особенно приятно, что он стоит на новом крейсере "Пермь", сообщил президент России Владимир Путин.
Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Глава государства вечером посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин отметил мощь, точность и скорость ракеты "Циркон"
Вчера, 23:31
"Все на самом современном уровне. Сегодня еще одну такую лодку на воду спустили. Она в принципе такая же, только там еще и "Циркон", что особенно приятно. Потому что "Циркон" можно отнести и к оружию стратегического значения", - сказал Путин на встрече с моряками-проводниками.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
Стрельбы гиперзвуковыми ракетами Циркон - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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31 января, 14:07
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссияМурманск
 
 
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