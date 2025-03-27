https://ria.ru/20250327/putin-2007820979.html

Путин рассказал о ракете "Циркон"

Путин рассказал о ракете "Циркон" - РИА Новости, 27.03.2025

Путин рассказал о ракете "Циркон"

Ракету "Циркон" можно отнести к оружию стратегического значения, особенно приятно, что он стоит на новом крейсере "Пермь", сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:29:00+03:00

2025-03-27T23:29:00+03:00

2025-03-27T23:57:00+03:00

владимир путин

безопасность

россия

мурманск

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Ракету "Циркон" можно отнести к оружию стратегического значения, особенно приятно, что он стоит на новом крейсере "Пермь", сообщил президент России Владимир Путин.Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Глава государства вечером посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками."Все на самом современном уровне. Сегодня еще одну такую лодку на воду спустили. Она в принципе такая же, только там еще и "Циркон", что особенно приятно. Потому что "Циркон" можно отнести и к оружию стратегического значения", - сказал Путин на встрече с моряками-проводниками."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.

https://ria.ru/20250327/tsirkon-2007821138.html

https://ria.ru/20250131/tsirkon-1996619151.html

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владимир путин, безопасность, россия, мурманск