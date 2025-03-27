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Путин пообщался с экипажем подводного крейсера "Архангельск"

Путин пообщался с экипажем подводного крейсера "Архангельск" - РИА Новости, 27.03.2025

Путин пообщался с экипажем подводного крейсера "Архангельск"

Президент РФ Владимир Путин за чашкой чая пообщался с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск". РИА Новости, 27.03.2025

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2025-03-27T23:41:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за чашкой чая пообщался с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск".Российский президент в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск". На борту главе государства показали, как оборудована подлодка внутри. В частности, Путин ознакомился с жилым отсеком, предназначенным для отдыха и сна моряков-подводников.Также Путин пообщался с экипажем подлодки за чашкой чая. На столах у участников беседы были различные угощения: пирожки, печенье и вафли. Кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Кремля.Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" - новейшая многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, вошедшая в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года. "Архангельск" стал пятым кораблем проекта "Ясень-М" в составе флота. Как указано в справочных материалах, "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели.Подводная лодка была заложена 19 марта 2015 года. Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года."Архангельск" стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной для ВМФ России на стапелях ПО "Севмаш". На подводной лодке 17 марта 2024 года произведен физический пуск ядерного реактора, 11 июня корабль начал заводские ходовые испытания, а 27 декабря вступил в строй. В конце января 2025 года подводный крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Экипаж "Архангельска" в настоящее время завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.

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Кадры с атомного подводного крейсера "Архангельск" На видео - каюты для экипажа атомной подлодки, сауна и кухня. 2025-03-27T23:27 true PT0M55S

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, мурманск, безопасность, мурманская область, севмаш