https://ria.ru/20250327/putin-2007819056.html

Путин заслушал доклад капитана атомохода "Арктика"

Путин заслушал доклад капитана атомохода "Арктика" - РИА Новости, 27.03.2025

Путин заслушал доклад капитана атомохода "Арктика"

Президент России Владимир Путин заслушал по видеосвязи доклад капитана головного атомного ледокола "Арктика" Александра Скрябина, глава государства вышел на... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:15:00+03:00

2025-03-27T23:15:00+03:00

2025-03-27T23:15:00+03:00

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александр скрябин

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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал по видеосвязи доклад капитана головного атомного ледокола "Арктика" Александра Скрябина, глава государства вышел на связь из штаба морских операций "Атомфлота" в Мурманской области. Атомоход "Арктика" введен в эксплуатацию в октябре 2020 года. Он назван в честь легендарного предшественника - первого в истории судна, достигшего Северного полюса в надводном положении. С 2020 года универсальным атомным ледоколом пройдено порядка 136 тысяч морских миль, обеспечена проводка 629 судов. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея и Обской губы. Атомный ледокол оснащен реакторной установкой нового поколения "РИТМ-200", оборудован системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями.

https://ria.ru/20250109/ledokol-1991518979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, мурманская область, северный полюс, владимир путин, александр скрябин, атомфлот