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Путин заслушал доклад капитана атомохода "Арктика" - РИА Новости, 27.03.2025
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23:15 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007819056.html
Путин заслушал доклад капитана атомохода "Арктика"
Путин заслушал доклад капитана атомохода "Арктика" - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заслушал доклад капитана атомохода "Арктика"
Президент России Владимир Путин заслушал по видеосвязи доклад капитана головного атомного ледокола "Арктика" Александра Скрябина, глава государства вышел на... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:15:00+03:00
2025-03-27T23:15:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал по видеосвязи доклад капитана головного атомного ледокола "Арктика" Александра Скрябина, глава государства вышел на связь из штаба морских операций "Атомфлота" в Мурманской области. Атомоход "Арктика" введен в эксплуатацию в октябре 2020 года. Он назван в честь легендарного предшественника - первого в истории судна, достигшего Северного полюса в надводном положении. С 2020 года универсальным атомным ледоколом пройдено порядка 136 тысяч морских миль, обеспечена проводка 629 судов. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея и Обской губы. Атомный ледокол оснащен реакторной установкой нового поколения "РИТМ-200", оборудован системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями.
https://ria.ru/20250109/ledokol-1991518979.html
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космос - риа наука, россия, мурманская область, северный полюс, владимир путин, александр скрябин, атомфлот
Космос - РИА Наука, Россия, Мурманская область, Северный полюс, Владимир Путин, Александр Скрябин, Атомфлот
Путин заслушал доклад капитана атомохода "Арктика"

Путин заслушал доклад капитана головного атомного ледокола "Арктика" Скрябина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал по видеосвязи доклад капитана головного атомного ледокола "Арктика" Александра Скрябина, глава государства вышел на связь из штаба морских операций "Атомфлота" в Мурманской области.
Атомоход "Арктика" введен в эксплуатацию в октябре 2020 года. Он назван в честь легендарного предшественника - первого в истории судна, достигшего Северного полюса в надводном положении.
С 2020 года универсальным атомным ледоколом пройдено порядка 136 тысяч морских миль, обеспечена проводка 629 судов. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея и Обской губы.
Атомный ледокол оснащен реакторной установкой нового поколения "РИТМ-200", оборудован системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями.
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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