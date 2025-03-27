Путин заслушал доклад капитана атомохода "Арктика"
Путин заслушал доклад капитана головного атомного ледокола "Арктика" Скрябина
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал по видеосвязи доклад капитана головного атомного ледокола "Арктика" Александра Скрябина, глава государства вышел на связь из штаба морских операций "Атомфлота" в Мурманской области.
Атомоход "Арктика" введен в эксплуатацию в октябре 2020 года. Он назван в честь легендарного предшественника - первого в истории судна, достигшего Северного полюса в надводном положении.
С 2020 года универсальным атомным ледоколом пройдено порядка 136 тысяч морских миль, обеспечена проводка 629 судов. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея и Обской губы.
Атомный ледокол оснащен реакторной установкой нового поколения "РИТМ-200", оборудован системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями.
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