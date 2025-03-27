https://ria.ru/20250327/putin-2007818542.html

Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути

Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути - РИА Новости, 27.03.2025

Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой штаба морских операций, осуществляющего сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:12:00+03:00

2025-03-27T23:12:00+03:00

2025-03-27T23:14:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

атомфлот

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой штаба морских операций, осуществляющего сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Вечером он приехал на предприятие "Атомфлот", которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов. Штаб морских операций для обеспечения прохода судов по Севморпути входит в состав ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом".

https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007756972.html

россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин, атомфлот, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"