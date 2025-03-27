https://ria.ru/20250327/putin-2007818542.html
Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути
Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути - РИА Новости, 27.03.2025
Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути
Президент России Владимир Путин ознакомился с работой штаба морских операций, осуществляющего сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:12:00+03:00
2025-03-27T23:12:00+03:00
2025-03-27T23:14:00+03:00
россия
мурманск
владимир путин
атомфлот
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой штаба морских операций, осуществляющего сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Вечером он приехал на предприятие "Атомфлот", которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов. Штаб морских операций для обеспечения прохода судов по Севморпути входит в состав ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом".
https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007756972.html
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Президент ознакомился с работой Штаба морских операций
резидент ознакомился с работой Штаба морских операций
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РИА Новости
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россия, мурманск, владимир путин, атомфлот, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Атомфлот, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути
Путин осмотрел штаб морских операций, сопровождающий судоходство на СМП