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Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути - РИА Новости, 27.03.2025
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23:12 27.03.2025 (обновлено: 23:14 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007818542.html
Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути
Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути - РИА Новости, 27.03.2025
Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути
Президент России Владимир Путин ознакомился с работой штаба морских операций, осуществляющего сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути. РИА Новости, 27.03.2025
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россия
мурманск
владимир путин
атомфлот
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой штаба морских операций, осуществляющего сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Вечером он приехал на предприятие "Атомфлот", которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов. Штаб морских операций для обеспечения прохода судов по Севморпути входит в состав ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом".
https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007756972.html
россия
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Президент ознакомился с работой Штаба морских операций
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россия, мурманск, владимир путин, атомфлот, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Атомфлот, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин ознакомился с работой штаба морских операций на Северном морском пути

Путин осмотрел штаб морских операций, сопровождающий судоходство на СМП

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой штаба морских операций, осуществляющего сопровождение безопасного судоходства на Северном морском пути.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Вечером он приехал на предприятие "Атомфлот", которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.
Штаб морских операций для обеспечения прохода судов по Севморпути входит в состав ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом".
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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РоссияМурманскВладимир ПутинАтомфлотГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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