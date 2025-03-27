Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил увеличить мощности морских портов в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007813233.html
Путин поручил увеличить мощности морских портов в Арктике
Путин поручил увеличить мощности морских портов в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Путин поручил увеличить мощности морских портов в Арктике
Президент России Владимир Путин попросил подготовить планы по расширению мощностей действующих морских портов в Арктике. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:35:00+03:00
2025-03-27T22:35:00+03:00
экономика
технологии
россия
арктика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007786298_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_57f1dd8cf1aae0fce75325e5eae57fd8.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил подготовить планы по расширению мощностей действующих морских портов в Арктике. "Будем опережающими темпами увеличивать мощности и оборот наших северных портов. Делать это на основе современных, экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов. Так, мощности Мурманского транспортного узла за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов должны быть увеличены в ближайшие годы не менее чем втрое", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума. Он также отметил, что в качестве ключевых логистических центров Трансарктического транспортного коридора Россия намерена создать крупные мультимодальные хабы. "Здесь будут не только формироваться караваны судов, обрабатываться российские и зарубежные грузы, но и появятся индустриальные площадки для выпуска промышленной продукции", - рассказал президент.
https://ria.ru/20250327/putin-2007803647.html
https://ria.ru/20250327/zhile-2007800597.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007766412_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_5c40fecb4c61c1927f232f22afcb5846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, арктика, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин поручил увеличить мощности морских портов в Арктике

Путин поручил подготовить планы по расширению мощностей морских портов в Арктике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил подготовить планы по расширению мощностей действующих морских портов в Арктике.
"Будем опережающими темпами увеличивать мощности и оборот наших северных портов. Делать это на основе современных, экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов. Так, мощности Мурманского транспортного узла за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов должны быть увеличены в ближайшие годы не менее чем втрое", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Арктики
Вчера, 21:17
Он также отметил, что в качестве ключевых логистических центров Трансарктического транспортного коридора Россия намерена создать крупные мультимодальные хабы.
"Здесь будут не только формироваться караваны судов, обрабатываться российские и зарубежные грузы, но и появятся индустриальные площадки для выпуска промышленной продукции", - рассказал президент.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин
Вчера, 20:51
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАрктикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала