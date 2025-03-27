https://ria.ru/20250327/putin-2007813233.html

Путин поручил увеличить мощности морских портов в Арктике

Путин поручил увеличить мощности морских портов в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Путин поручил увеличить мощности морских портов в Арктике

Президент России Владимир Путин попросил подготовить планы по расширению мощностей действующих морских портов в Арктике. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:35:00+03:00

2025-03-27T22:35:00+03:00

2025-03-27T22:35:00+03:00

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технологии

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владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил подготовить планы по расширению мощностей действующих морских портов в Арктике. "Будем опережающими темпами увеличивать мощности и оборот наших северных портов. Делать это на основе современных, экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов. Так, мощности Мурманского транспортного узла за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов должны быть увеличены в ближайшие годы не менее чем втрое", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума. Он также отметил, что в качестве ключевых логистических центров Трансарктического транспортного коридора Россия намерена создать крупные мультимодальные хабы. "Здесь будут не только формироваться караваны судов, обрабатываться российские и зарубежные грузы, но и появятся индустриальные площадки для выпуска промышленной продукции", - рассказал президент.

https://ria.ru/20250327/putin-2007803647.html

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экономика, технологии, россия, арктика, владимир путин