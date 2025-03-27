Путин поручил увеличить мощности морских портов в Арктике
Путин поручил подготовить планы по расширению мощностей морских портов в Арктике
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил подготовить планы по расширению мощностей действующих морских портов в Арктике.
"Будем опережающими темпами увеличивать мощности и оборот наших северных портов. Делать это на основе современных, экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов. Так, мощности Мурманского транспортного узла за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов должны быть увеличены в ближайшие годы не менее чем втрое", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.
Он также отметил, что в качестве ключевых логистических центров Трансарктического транспортного коридора Россия намерена создать крупные мультимодальные хабы.
"Здесь будут не только формироваться караваны судов, обрабатываться российские и зарубежные грузы, но и появятся индустриальные площадки для выпуска промышленной продукции", - рассказал президент.