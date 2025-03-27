https://ria.ru/20250327/putin-2007807489.html

Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск"

Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск" - РИА Новости, 27.03.2025

Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск"

Президент России Владимир Путин прибыл на атомный подводный крейсер "Архангельск". РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:50:00+03:00

2025-03-27T21:50:00+03:00

2025-03-27T22:20:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

севмаш

арктика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007810960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_25deba1aa652926efba42ea04e25c777.jpg

МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на атомный подводный крейсер "Архангельск". Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" - новейшая многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, вошедшая в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года. "Архангельск" стал пятым кораблем проекта "Ясень-М" в составе флота. Как указано в справочных материалах, "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели. Подводная лодка была заложена 19 марта 2015 года. Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года. "Архангельск" стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной для ВМФ России на стапелях ПО "Севмаш". На подводной лодке 17 марта 2024 года произведен физический пуск ядерного реактора, 11 июня корабль начал заводские ходовые испытания, а 27 декабря вступил в строй. В конце января 2025 года подводный крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Экипаж "Архангельска" в настоящее время завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.

https://ria.ru/20250327/kreyser-2007806937.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007807040.html

россия

мурманск

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин посещает атомный подводный крейсер "Архангельск" Президент посещает атомный подводный крейсер "Архангельск" 2025-03-27T21:50 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мурманск, владимир путин, севмаш, арктика