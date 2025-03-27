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Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск" - РИА Новости, 27.03.2025
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21:50 27.03.2025 (обновлено: 22:20 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007807489.html
Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск"
Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск" - РИА Новости, 27.03.2025
Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск"
Президент России Владимир Путин прибыл на атомный подводный крейсер "Архангельск". РИА Новости, 27.03.2025
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россия
мурманск
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на атомный подводный крейсер "Архангельск". Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" - новейшая многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, вошедшая в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года. "Архангельск" стал пятым кораблем проекта "Ясень-М" в составе флота. Как указано в справочных материалах, "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели. Подводная лодка была заложена 19 марта 2015 года. Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года. "Архангельск" стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной для ВМФ России на стапелях ПО "Севмаш". На подводной лодке 17 марта 2024 года произведен физический пуск ядерного реактора, 11 июня корабль начал заводские ходовые испытания, а 27 декабря вступил в строй. В конце января 2025 года подводный крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Экипаж "Архангельска" в настоящее время завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.
https://ria.ru/20250327/kreyser-2007806937.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007807040.html
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Путин посещает атомный подводный крейсер "Архангельск"
Президент посещает атомный подводный крейсер "Архангельск"
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россия, мурманск, владимир путин, севмаш, арктика
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Севмаш, Арктика
Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск"

Путин прибыл на атомный подводный крейсер "Архангельск" в Мурманске

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на атомный подводный крейсер "Архангельск".
Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
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Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" - новейшая многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, вошедшая в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года. "Архангельск" стал пятым кораблем проекта "Ясень-М" в составе флота.
Как указано в справочных материалах, "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели.
Подводная лодка была заложена 19 марта 2015 года. Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года.
"Архангельск" стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной для ВМФ России на стапелях ПО "Севмаш". На подводной лодке 17 марта 2024 года произведен физический пуск ядерного реактора, 11 июня корабль начал заводские ходовые испытания, а 27 декабря вступил в строй. В конце января 2025 года подводный крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте.
Экипаж "Архангельска" в настоящее время завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.
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РоссияМурманскВладимир ПутинСевмашАрктика
 
 
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