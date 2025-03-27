https://ria.ru/20250327/putin-2007807489.html
Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск"
Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск" - РИА Новости, 27.03.2025
Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск"
Президент России Владимир Путин прибыл на атомный подводный крейсер "Архангельск". РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:50:00+03:00
2025-03-27T21:50:00+03:00
2025-03-27T22:20:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на атомный подводный крейсер "Архангельск". Президент в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" - новейшая многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, вошедшая в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года. "Архангельск" стал пятым кораблем проекта "Ясень-М" в составе флота. Как указано в справочных материалах, "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели. Подводная лодка была заложена 19 марта 2015 года. Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года. "Архангельск" стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной для ВМФ России на стапелях ПО "Севмаш". На подводной лодке 17 марта 2024 года произведен физический пуск ядерного реактора, 11 июня корабль начал заводские ходовые испытания, а 27 декабря вступил в строй. В конце января 2025 года подводный крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Экипаж "Архангельска" в настоящее время завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.
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Путин посещает атомный подводный крейсер "Архангельск"
Президент посещает атомный подводный крейсер "Архангельск"
2025-03-27T21:50
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россия, мурманск, владимир путин, севмаш, арктика
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Севмаш, Арктика
Путин прибыл на атомный крейсер "Архангельск"
Путин прибыл на атомный подводный крейсер "Архангельск" в Мурманске
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на атомный подводный крейсер "Архангельск".
Президент в четверг находится в Мурманске
с рабочей поездкой.
Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" - новейшая многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, вошедшая в состав Военно-морского флота 27 декабря 2024 года. "Архангельск" стал пятым кораблем проекта "Ясень-М" в составе флота.
Как указано в справочных материалах, "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели.
Подводная лодка была заложена 19 марта 2015 года. Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года.
"Архангельск" стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной для ВМФ России на стапелях ПО "Севмаш
". На подводной лодке 17 марта 2024 года произведен физический пуск ядерного реактора, 11 июня корабль начал заводские ходовые испытания, а 27 декабря вступил в строй. В конце января 2025 года подводный крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте.
Экипаж "Архангельска" в настоящее время завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.