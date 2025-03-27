https://ria.ru/20250327/putin-2007807187.html

Путин оценил перспективы развития Арктического полигона железных дорог

Путин оценил перспективы развития Арктического полигона железных дорог - РИА Новости, 27.03.2025

Путин оценил перспективы развития Арктического полигона железных дорог

Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские пути, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:49:00+03:00

2025-03-27T21:49:00+03:00

2025-03-27T21:50:00+03:00

россия

урал

владимир путин

северная железная дорога

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские пути, заявил президент России Владимир Путин. "Думать о развитии Северной железной дороги нужно уже сейчас, сегодня. Какие возможности это открывает: регионы Сибири, Урала, Северо-Запада России получат прямой выход на север к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20241210/magistrali-1988490552.html

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урал

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Наталья Макарова

россия, урал, владимир путин, северная железная дорога