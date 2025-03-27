Путин оценил перспективы развития Арктического полигона железных дорог
Путин: развитие Арктического полигона железных дорог поможет разгрузить Транссиб
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские пути, заявил президент России Владимир Путин.
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"Думать о развитии Северной железной дороги нужно уже сейчас, сегодня. Какие возможности это открывает: регионы Сибири, Урала, Северо-Запада России получат прямой выход на север к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
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