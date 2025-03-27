https://ria.ru/20250327/putin-2007807040.html
Путин заявил о динамичном развитии Мурманска
Путин заявил о динамичном развитии Мурманска - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о динамичном развитии Мурманска
Мурманск сегодня динамично развивается, запускает знаковые для всей страны проекты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:49:00+03:00
2025-03-27T21:49:00+03:00
2025-03-27T21:49:00+03:00
мурманск
россия
арктика
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Мурманск сегодня динамично развивается, запускает знаковые для всей страны проекты, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Я приветствую участников и гостей шестого международного форума "Арктика - территория диалога". Его впервые принимает Мурманск - столица русской Арктики, город-герой, который сегодня динамично развивается, как и другие наши северные города, субъекты федерации, запускает знаковые для всей страны проекты", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, россия, арктика, владимир путин
Мурманск, Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин заявил о динамичном развитии Мурманска
Путин: Мурманск сегодня динамично развивается, запускает знаковые проекты