https://ria.ru/20250327/putin-2007807040.html

Путин заявил о динамичном развитии Мурманска

Путин заявил о динамичном развитии Мурманска - РИА Новости, 27.03.2025

Путин заявил о динамичном развитии Мурманска

Мурманск сегодня динамично развивается, запускает знаковые для всей страны проекты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:49:00+03:00

2025-03-27T21:49:00+03:00

2025-03-27T21:49:00+03:00

мурманск

россия

арктика

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Мурманск сегодня динамично развивается, запускает знаковые для всей страны проекты, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Я приветствую участников и гостей шестого международного форума "Арктика - территория диалога". Его впервые принимает Мурманск - столица русской Арктики, город-герой, который сегодня динамично развивается, как и другие наши северные города, субъекты федерации, запускает знаковые для всей страны проекты", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

мурманск

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманск, россия, арктика, владимир путин