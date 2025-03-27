https://ria.ru/20250327/putin-2007805179.html

Путин обсудит в Москве вопросы газификации Мурманской области

Путин обсудит в Москве вопросы газификации Мурманской области - РИА Новости, 27.03.2025

Путин обсудит в Москве вопросы газификации Мурманской области

Президент России Владимир Путин пообещал, что по возвращении в Москву еще обсудит вопросы газификации Мурманской области с участниками этого процесса. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:29:00+03:00

2025-03-27T21:29:00+03:00

2025-03-27T21:29:00+03:00

мурманская область

москва

россия

владимир путин

андрей чибис

арктика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007786298_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_57f1dd8cf1aae0fce75325e5eae57fd8.jpg

МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что по возвращении в Москву еще обсудит вопросы газификации Мурманской области с участниками этого процесса. Президент в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой, в рамках которой, в том числе, провел отдельную встречу с главой региона Андреем Чибисом. Путин предложил на встрече обсудить перспективы развития области, отметил увеличение числа малых предприятий в регионе. Чибис доложил президенту о социально-экономическом развитии, а также отдельно поблагодарил за внимание к теме газификации Мурманской области. "Я в Москву вернусь – позанимаюсь этим вопросом, с участниками этого процесса", - пообещал Путин. До встречи с губернатором президент принял участие в форуме "Арктика - территория диалога", который в эти дни проходит в Мурманске. Выступая на пленарном заседании, Путин напомнил о необходимости строгого выполнения планов по газификации Мурманской области, которая должна быть проведена до 2030 года. Президент подчеркнул, что "эта задача не снимается".

https://ria.ru/20250327/putin-2007799096.html

https://ria.ru/20250327/murmansk-2007751905.html

мурманская область

москва

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область, москва, россия, владимир путин, андрей чибис, арктика