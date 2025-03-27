Путин обсудит в Москве вопросы газификации Мурманской области
Путин обсудит вопросы газификации Мурманской области по возвращении в Москву
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что по возвращении в Москву еще обсудит вопросы газификации Мурманской области с участниками этого процесса.
Президент в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой, в рамках которой, в том числе, провел отдельную встречу с главой региона Андреем Чибисом.
Путин предложил на встрече обсудить перспективы развития области, отметил увеличение числа малых предприятий в регионе. Чибис доложил президенту о социально-экономическом развитии, а также отдельно поблагодарил за внимание к теме газификации Мурманской области.
"Я в Москву вернусь – позанимаюсь этим вопросом, с участниками этого процесса", - пообещал Путин.
До встречи с губернатором президент принял участие в форуме "Арктика - территория диалога", который в эти дни проходит в Мурманске. Выступая на пленарном заседании, Путин напомнил о необходимости строгого выполнения планов по газификации Мурманской области, которая должна быть проведена до 2030 года. Президент подчеркнул, что "эта задача не снимается".