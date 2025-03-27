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Путин обсудит в Москве вопросы газификации Мурманской области - РИА Новости, 27.03.2025
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21:29 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007805179.html
Путин обсудит в Москве вопросы газификации Мурманской области
Путин обсудит в Москве вопросы газификации Мурманской области - РИА Новости, 27.03.2025
Путин обсудит в Москве вопросы газификации Мурманской области
Президент России Владимир Путин пообещал, что по возвращении в Москву еще обсудит вопросы газификации Мурманской области с участниками этого процесса. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:29:00+03:00
2025-03-27T21:29:00+03:00
мурманская область
москва
россия
владимир путин
андрей чибис
арктика
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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что по возвращении в Москву еще обсудит вопросы газификации Мурманской области с участниками этого процесса. Президент в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой, в рамках которой, в том числе, провел отдельную встречу с главой региона Андреем Чибисом. Путин предложил на встрече обсудить перспективы развития области, отметил увеличение числа малых предприятий в регионе. Чибис доложил президенту о социально-экономическом развитии, а также отдельно поблагодарил за внимание к теме газификации Мурманской области. "Я в Москву вернусь – позанимаюсь этим вопросом, с участниками этого процесса", - пообещал Путин. До встречи с губернатором президент принял участие в форуме "Арктика - территория диалога", который в эти дни проходит в Мурманске. Выступая на пленарном заседании, Путин напомнил о необходимости строгого выполнения планов по газификации Мурманской области, которая должна быть проведена до 2030 года. Президент подчеркнул, что "эта задача не снимается".
https://ria.ru/20250327/putin-2007799096.html
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мурманская область
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мурманская область, москва, россия, владимир путин, андрей чибис, арктика
Мурманская область, Москва, Россия, Владимир Путин, Андрей Чибис, Арктика
Путин обсудит в Москве вопросы газификации Мурманской области

Путин обсудит вопросы газификации Мурманской области по возвращении в Москву

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что по возвращении в Москву еще обсудит вопросы газификации Мурманской области с участниками этого процесса.
Президент в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой, в рамках которой, в том числе, провел отдельную встречу с главой региона Андреем Чибисом.
Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Мурманской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин встретился с губернатором Мурманской области
Вчера, 20:43
Путин предложил на встрече обсудить перспективы развития области, отметил увеличение числа малых предприятий в регионе. Чибис доложил президенту о социально-экономическом развитии, а также отдельно поблагодарил за внимание к теме газификации Мурманской области.
"Я в Москву вернусь – позанимаюсь этим вопросом, с участниками этого процесса", - пообещал Путин.
До встречи с губернатором президент принял участие в форуме "Арктика - территория диалога", который в эти дни проходит в Мурманске. Выступая на пленарном заседании, Путин напомнил о необходимости строгого выполнения планов по газификации Мурманской области, которая должна быть проведена до 2030 года. Президент подчеркнул, что "эта задача не снимается".
Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин рассказал о значении Мурманска для развития Арктики
Вчера, 17:49
 
Мурманская областьМоскваРоссияВладимир ПутинАндрей ЧибисАрктика
 
 
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