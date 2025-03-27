Путин призвал руководствоваться интересами России на столетия вперед
Путин: нужно думать интересами на века вперед, реализуя трансарктический коридор
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна руководствоваться интересами на столетия вперед, реализуя трансарктический коридор.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
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"Сегодня сама идея о строительстве Транссибирской магистрали через всю страну до Тихого океана служит для нас примером стратегического видения будущего, когда в расчёт принимаются не только текущие потребности и обстоятельства, но и интересы страны на столетия вперёд. Именно таким подходом мы должны руководствоваться и при развитии трансарктического коридора", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.