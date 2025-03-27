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Путин призвал руководствоваться интересами России на столетия вперед - РИА Новости, 27.03.2025
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21:26 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007804858.html
Путин призвал руководствоваться интересами России на столетия вперед
Путин призвал руководствоваться интересами России на столетия вперед - РИА Новости, 27.03.2025
Путин призвал руководствоваться интересами России на столетия вперед
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна руководствоваться интересами на столетия вперед, реализуя трансарктический коридор. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:26:00+03:00
2025-03-27T21:26:00+03:00
россия
мурманск
тихий океан
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна руководствоваться интересами на столетия вперед, реализуя трансарктический коридор. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Сегодня сама идея о строительстве Транссибирской магистрали через всю страну до Тихого океана служит для нас примером стратегического видения будущего, когда в расчёт принимаются не только текущие потребности и обстоятельства, но и интересы страны на столетия вперёд. Именно таким подходом мы должны руководствоваться и при развитии трансарктического коридора", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
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россия, мурманск, тихий океан, владимир путин
Россия, Мурманск, Тихий океан, Владимир Путин
Путин призвал руководствоваться интересами России на столетия вперед

Путин: нужно думать интересами на века вперед, реализуя трансарктический коридор

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна руководствоваться интересами на столетия вперед, реализуя трансарктический коридор.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
«
"Сегодня сама идея о строительстве Транссибирской магистрали через всю страну до Тихого океана служит для нас примером стратегического видения будущего, когда в расчёт принимаются не только текущие потребности и обстоятельства, но и интересы страны на столетия вперёд. Именно таким подходом мы должны руководствоваться и при развитии трансарктического коридора", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики
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РоссияМурманскТихий океанВладимир Путин
 
 
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