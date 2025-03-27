https://ria.ru/20250327/putin-2007804858.html

Путин призвал руководствоваться интересами России на столетия вперед

Путин призвал руководствоваться интересами России на столетия вперед - РИА Новости, 27.03.2025

Путин призвал руководствоваться интересами России на столетия вперед

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна руководствоваться интересами на столетия вперед, реализуя трансарктический коридор. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:26:00+03:00

2025-03-27T21:26:00+03:00

2025-03-27T21:26:00+03:00

россия

мурманск

тихий океан

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна руководствоваться интересами на столетия вперед, реализуя трансарктический коридор. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Сегодня сама идея о строительстве Транссибирской магистрали через всю страну до Тихого океана служит для нас примером стратегического видения будущего, когда в расчёт принимаются не только текущие потребности и обстоятельства, но и интересы страны на столетия вперёд. Именно таким подходом мы должны руководствоваться и при развитии трансарктического коридора", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html

россия

мурманск

тихий океан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, тихий океан, владимир путин