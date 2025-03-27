https://ria.ru/20250327/putin-2007803297.html

Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря

Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря - РИА Новости, 27.03.2025

Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря

Президент России Владимир Путин предложил включить в проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:12:00+03:00

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2025-03-27T21:12:00+03:00

россия

белое море

владимир путин

мурманская область

арктика

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил включить в проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря. "Предлагаю также подумать, чтобы включить в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007794902.html

россия

белое море

мурманская область

арктика

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2025

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россия, белое море, владимир путин, мурманская область, арктика