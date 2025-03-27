https://ria.ru/20250327/putin-2007803297.html
Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря
Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря - РИА Новости, 27.03.2025
Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря
Президент России Владимир Путин предложил включить в проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:12:00+03:00
2025-03-27T21:12:00+03:00
2025-03-27T21:12:00+03:00
россия
белое море
владимир путин
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арктика
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил включить в проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря. "Предлагаю также подумать, чтобы включить в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007794902.html
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россия, белое море, владимир путин, мурманская область, арктика
Россия, Белое море, Владимир Путин, Мурманская область, Арктика
Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря
Путин предложил включить в "Пять морей" обустройство инфраструктуры Белого моря