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Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря - РИА Новости, 27.03.2025
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21:12 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007803297.html
Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря
Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря - РИА Новости, 27.03.2025
Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря
Президент России Владимир Путин предложил включить в проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря. РИА Новости, 27.03.2025
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россия
белое море
владимир путин
мурманская область
арктика
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил включить в проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря. "Предлагаю также подумать, чтобы включить в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007794902.html
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россия, белое море, владимир путин, мурманская область, арктика
Россия, Белое море, Владимир Путин, Мурманская область, Арктика
Путин предложил обустроить туристическую инфраструктуру Белого моря

Путин предложил включить в "Пять морей" обустройство инфраструктуры Белого моря

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПобережье Белого моря в Мурманской области
Побережье Белого моря в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Побережье Белого моря в Мурманской области. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил включить в проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря.
"Предлагаю также подумать, чтобы включить в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" обустройство туристической инфраструктуры Белого моря", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
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РоссияБелое мореВладимир ПутинМурманская областьАрктика
 
 
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