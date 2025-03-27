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Путин поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
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21:09 27.03.2025 (обновлено: 22:28 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007802932.html
Путин поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике
Путин поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Путин поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике
Президент России Владимир Путин поручил продлить программу реновации военных городков. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:09:00+03:00
2025-03-27T22:28:00+03:00
россия
арктика
владимир путин
жилье
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить программу реновации военных городков."Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".Он отметил, что такая программа реновации должна действовать минимум до 2030 года с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 миллиардов рублей"Хочу подчеркнуть, что связано это и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти", - добавил президент.По его словам, одна из задач как программы по реализации мастер-планов арктических городов, так и программы реновации – определить, где будут появляться новые производства и рабочие места, в том числе завязанные на Трансарктический коридор, где будут строиться школы и детские сады, поликлиники и больницы, дороги и сети, где будут возводиться жилые дома."Министерство обороны вместе с Минстроем, вместе с регионами должны все эти вопросы проработать пообъектно, чтобы было понятно, какие конкретно ресурсы в какие сроки должны быть выделены на поддержку решения этой задачи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250327/putin-2007802645.html
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россия, арктика, владимир путин, жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Россия, Арктика, Владимир Путин, Жилье, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Путин поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике

Путин поручил продлить реновацию военных городков в Арктике до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить программу реновации военных городков.
"Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Он отметил, что такая программа реновации должна действовать минимум до 2030 года с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 миллиардов рублей
"Хочу подчеркнуть, что связано это и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти", - добавил президент.
По его словам, одна из задач как программы по реализации мастер-планов арктических городов, так и программы реновации – определить, где будут появляться новые производства и рабочие места, в том числе завязанные на Трансарктический коридор, где будут строиться школы и детские сады, поликлиники и больницы, дороги и сети, где будут возводиться жилые дома.
"Министерство обороны вместе с Минстроем, вместе с регионами должны все эти вопросы проработать пообъектно, чтобы было понятно, какие конкретно ресурсы в какие сроки должны быть выделены на поддержку решения этой задачи", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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РоссияАрктикаВладимир ПутинЖильеМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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