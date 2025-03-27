https://ria.ru/20250327/putin-2007802792.html

Задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб, заявил Путин

Задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб, заявил Путин

Задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:08:00+03:00

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владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. "Задачи, которые мы ставим и решаем в Арктике, проекты, которые мы здесь реализуем, должны быть соответствующего исторического масштаба, с расчетом на десятилетия и века вперед", - сказал Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, арктика, владимир путин