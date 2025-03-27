https://ria.ru/20250327/putin-2007802494.html

Притязания США на Гренландию не экстравагантны, заявил Путин

Притязания США на Гренландию не экстравагантны, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Притязания США на Гренландию не экстравагантны, заявил Путин

Ошибочно полагать, что притязания США на Гренландию - это экстравагантные разговоры новой американской администрации, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:06:00+03:00

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Ошибочно полагать, что притязания США на Гренландию - это экстравагантные разговоры новой американской администрации, сообщил президент России Владимир Путин. "Достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки по присоединению Гренландии. Вы знаете, только на первый взгляд это может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации", - сказал Путин о время Международного арктического форума "Арктика - территория разговора".

https://ria.ru/20250327/putin-2007783779.html

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гренландия, сша, россия, владимир путин, в мире