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Путин призвал соблюдать баланс в вопросе природных богатств Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
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20:57 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007801350.html
Путин призвал соблюдать баланс в вопросе природных богатств Арктики
Путин призвал соблюдать баланс в вопросе природных богатств Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Путин призвал соблюдать баланс в вопросе природных богатств Арктики
Баланс между использованием природных богатств и сохранением окружающей среды Арктики обязательно должен соблюдаться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:57:00+03:00
2025-03-27T20:57:00+03:00
арктика
россия
мурманск
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Баланс между использованием природных богатств и сохранением окружающей среды Арктики обязательно должен соблюдаться, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Учитывая планы хозяйственного освоения региона, очень важно обеспечить баланс между использованием природных богатств и сохранением окружающей среды", - сказал президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007799803.html
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арктика, россия, мурманск, владимир путин
Арктика, Россия, Мурманск, Владимир Путин
Путин призвал соблюдать баланс в вопросе природных богатств Арктики

Путин призвал соблюдать баланс в вопросе использованием ресурсов Арктики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Баланс между использованием природных богатств и сохранением окружающей среды Арктики обязательно должен соблюдаться, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
"Учитывая планы хозяйственного освоения региона, очень важно обеспечить баланс между использованием природных богатств и сохранением окружающей среды", - сказал президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Путин: Ключевая цель – повысить качество жизни людей в Арктике - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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АрктикаРоссияМурманскВладимир Путин
 
 
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