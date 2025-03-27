https://ria.ru/20250327/putin-2007801350.html

Путин призвал соблюдать баланс в вопросе природных богатств Арктики

Путин призвал соблюдать баланс в вопросе природных богатств Арктики - РИА Новости, 27.03.2025

Путин призвал соблюдать баланс в вопросе природных богатств Арктики

Баланс между использованием природных богатств и сохранением окружающей среды Арктики обязательно должен соблюдаться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:57:00+03:00

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2025-03-27T20:57:00+03:00

арктика

россия

мурманск

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Баланс между использованием природных богатств и сохранением окружающей среды Арктики обязательно должен соблюдаться, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Учитывая планы хозяйственного освоения региона, очень важно обеспечить баланс между использованием природных богатств и сохранением окружающей среды", - сказал президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007799803.html

арктика

россия

мурманск

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арктика, россия, мурманск, владимир путин